В Тюмени совершивший смертельное ДТП 50-летний водитель пойдет под суд

Posted 2 июля 2021, 14:11
Published 2 июля 2021, 14:11
Modified 1 сентября 2022, 03:16
Updated 1 сентября 2022, 03:16
На данный момент установлены все подробности произошедшего. 17 февраля 2021 года 50-летний тюменец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около семи часов вечера сел за руль своего автомобиля. Во время поездки по городу в районе улицы Избышева он сбил ребенка. Пострадавшая девочка получила тяжелые травмы и впоследствии скончалась, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь. Нетрезвый водитель после наезда на ребенка скрылся с места происшествия.
Как сообщает megatyumen.ru со ссылкой на Следственный комитет РФ по Тюменской области, личность водителя вскоре была установлена, и мужчина был взят под стражу. Тюменец признал свою вину и теперь ожидает вынесения приговора на предстоящем судебном заседании.