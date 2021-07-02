В Тюмени совершивший смертельное ДТП 50-летний водитель пойдет под суд

На данный момент установлены все подробности произошедшего. 17 февраля 2021 года 50-летний тюменец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около семи часов вечера сел за руль своего автомобиля. Во время поездки по городу в районе улицы Избышева он сбил ребенка. Пострадавшая девочка получила тяжелые травмы и впоследствии скончалась, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь. Нетрезвый водитель после наезда на ребенка скрылся с места происшествия.