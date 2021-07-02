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Posted 2 июля 2021, 14:11

Published 2 июля 2021, 14:11

Modified 1 сентября 2022, 03:16

Updated 1 сентября 2022, 03:16

В Тюмени совершивший смертельное ДТП 50-летний водитель пойдет под суд

2 июля 2021, 14:11
Сюжет
Происшествие
Правоохранительные органы Тюмени завершили расследование уголовного дела, заведенного по факту смертельного ДТП.

На данный момент установлены все подробности произошедшего. 17 февраля 2021 года 50-летний тюменец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около семи часов вечера сел за руль своего автомобиля. Во время поездки по городу в районе улицы Избышева он сбил ребенка. Пострадавшая девочка получила тяжелые травмы и впоследствии скончалась, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь. Нетрезвый водитель после наезда на ребенка скрылся с места происшествия.

Как сообщает megatyumen.ru со ссылкой на Следственный комитет РФ по Тюменской области, личность водителя вскоре была установлена, и мужчина был взят под стражу. Тюменец признал свою вину и теперь ожидает вынесения приговора на предстоящем судебном заседании.

#Новости#Происшествие
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