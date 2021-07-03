Черепаха или акула? Увиденное на пляже взбудоражило соцсети Приморья

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в конце октября 2020 года семилетний Дима Сиренко совершил открытие мирового масштаба — мальчик воплотил свою мечту, отыскав на побережье острова Русский останки динозавра. Учёные ДВО РАН перевезли скелет в Приморский океанариум и начали исследование. Выяснилось, что древние останки принадлежат доисторическому морскому ящеру — ихтиозавру. По мнению специалистов, в каменной глыбе, в которой нашли скелет, может лежать череп.