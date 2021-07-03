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Posted 3 июля 2021, 10:26

Published 3 июля 2021, 10:26

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Черепаха или акула? Увиденное на пляже взбудоражило соцсети Приморья

Черепаха или акула? Увиденное на пляже взбудоражило соцсети Приморья

3 июля 2021, 10:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Житель Приморья выложил в социальных сетях фотографию с пляжа — большой камень возле воды, похожий на голову какого-то животного.

«А кого видите вы? Природа — лучший художник», — написал автор в паблике pogoda_25_region.

В комментариях многие начали обсуждать, на что именно похож необычный прибрежный камень.

«Это — голова черепахи!»;

«А вдруг правда, окаменевшая голова черепахи?»;

«А по мне, так похоже на акулу!»;

«Динозаврик! Без третьей фото — будто поспать прилёг»;

«Черепаха голову потеряла»;

«Похоже на голову рыбы… Мурены!»;

«Окаменелая голова»;

«Каменная порода с различными вкраплениями».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в конце октября 2020 года семилетний Дима Сиренко совершил открытие мирового масштаба — мальчик воплотил свою мечту, отыскав на побережье острова Русский останки динозавра. Учёные ДВО РАН перевезли скелет в Приморский океанариум и начали исследование. Выяснилось, что древние останки принадлежат доисторическому морскому ящеру — ихтиозавру. По мнению специалистов, в каменной глыбе, в которой нашли скелет, может лежать череп.

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