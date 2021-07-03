Черепаха или акула? Увиденное на пляже взбудоражило соцсети Приморья

Posted 3 июля 2021, 10:26
Published 3 июля 2021, 10:26
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
«А кого видите вы? Природа — лучший художник», — написал автор в паблике pogoda_25_region.
В комментариях многие начали обсуждать, на что именно похож необычный прибрежный камень.
«Это — голова черепахи!»;
«А вдруг правда, окаменевшая голова черепахи?»;
«А по мне, так похоже на акулу!»;
«Динозаврик! Без третьей фото — будто поспать прилёг»;
«Черепаха голову потеряла»;
«Похоже на голову рыбы… Мурены!»;
«Окаменелая голова»;
«Каменная порода с различными вкраплениями».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в конце октября 2020 года семилетний Дима Сиренко совершил открытие мирового масштаба — мальчик воплотил свою мечту, отыскав на побережье острова Русский останки динозавра. Учёные ДВО РАН перевезли скелет в Приморский океанариум и начали исследование. Выяснилось, что древние останки принадлежат доисторическому морскому ящеру — ихтиозавру. По мнению специалистов, в каменной глыбе, в которой нашли скелет, может лежать череп.