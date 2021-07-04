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Posted 4 июля 2021, 01:16

Published 4 июля 2021, 01:16

Modified 1 сентября 2022, 03:16

Updated 1 сентября 2022, 03:16

Дождь и +30°C: синоптики рассказали о погодных контрастах, ждущих Приморье 4 июля

Дождь и +30°C: синоптики рассказали о погодных контрастах, ждущих Приморье 4 июля

4 июля 2021, 01:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Погода
В течение воскресенья, 4 июля, в Приморье станет теплее, а местами температура воздуха достигнет отметки в +30°C. Вместе с этим кое-где ожидается усиление ветра и выпадение осадков, как сообщают в Примгидромете.

Утром в регионе столбики термометров останутся в пределах +13…18°C, с юго-восточного направления будет дуть ветер скоростью 6-11 метров в секунду. Кое-где может пройти небольшой дождь, местами будет наблюдаться туман.

Во второй половине дня воздух прогреется до +16…21°C в прибрежных районах Приморья и до +25…30°C во внутренних. Скорость ветра не изменится, а вот вероятность осадков вырастет.

Немного другая картина будет наблюдаться во Владивостоке. В ночные часы температура останется на уровне +14…16°C, но днём существенного потепления не будет и воздух прогреется лишь до +17…19°C.

При этом скорость ветра изменится – если в начале дня этот показатель будет составлять 6-11 метров в секунду, то к вечеру достигнет 9-14 метров в секунду. Вместе с этим начнутся дожди, которые продолжатся до конца дня.

«Нет активных штормовых предупреждений», - добавили в Примгидромете.

Ранее «Восток-Медиа» писало о погоде, ожидающейся в Приморье в начале 2-ой недели июля. Жителям региона стоит готовится к грозам и дождям.

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#Новости#Общество#Погода
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