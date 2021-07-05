Костяк ФК «Динамо-Владивосток» формируется исключительно из приморских спортсменов

«Игнат Графов вообще вытащил счастливый билет — недавно перебрался во Владивосток из Покровки, выступал на чемпионате города. На просмотре забил мяч, мы решили взять его на предсезонный сбор, во время которого он показал, что готов к игре на серьезном уровне, с ним заключен контракт. Такая же история с Никитой Белуновым. Мы с радостью даем им шанс проявить себя дальше», — рассказал Сергей Бойко.