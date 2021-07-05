В Хабаровском крае продолжают обновлять общественный транспорт

Posted 5 июля 2021, 09:21
Published 5 июля 2021, 09:21
Modified 1 сентября 2022, 04:19
Updated 1 сентября 2022, 04:19
Очередной вехой на пути создания современной и эффективной системы пассажирских перевозок в Хабаровском крае стал запуск нового пригородного электропоезда. Состав 2021 года выпуска, построенный на Демиховском машиностроительном заводе, отличается повышенной комфортностью.
«Буквально полгода назад мы обратились к руководителю ОАО „РЖД“ Олегу Белозерову, и вот мы видим новый состав здесь, в Хабаровске. Он произведен в России, на Демиховском машиностроительном заводе. Удобные ступени и сиденья, есть крепления для велосипедов, оборудование для посадки и удобного расположения маломобильных групп населения. Уверен, что управлять таким поездом и обслуживать его тоже очень удобно», — подчеркнул Михаил Дегтярёв.
Новый электропоезд состоит из четырёх вагонов общей вместимостью 354 пассажира. Состав оснащён системой климат-контроля, которая включает в себя не только кондиционирование, но и обеззараживание воздуха, что особенно важно в условиях нестабильной эпидемиологической обстановки.
«Между вагонами — автоматические переходные двери, сделана практически ровная площадка для перехода, чтобы пассажиры, особенно пожилые, могли комфортно себя чувствовать», — уточнил начальник Дальневосточной дирекции моторвагонного подвижного состава Александр Барабаш.
На торжественной церемонии запуска нового состава Михаил Дегтярёв сообщил о планах правительства региона и ОАО «РЖД» открыть скоростное железнодорожное сообщение между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре. Между двумя главными городами Хабаровского края будет курсировать поезд «Ласточка».
«Дела важнее слов. Когда глава региона включается в процесс обновления подвижного состава, все происходит гораздо быстрее, гораздо меньше времени на согласования уходит. Главное — людям становится комфортнее», — отметил начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин.
Напомним, что несколько месяцев назад власти Хабаровского края заявили о масштабной модернизации системы пассажирских перевозок в регионе, которая подразумевает оптимизацию маршрутной сети, внедрение современных технологий оплаты проезда, обновление транспортного парка и многое другое. Она затрагивает все виды транспорта — автомобильный, воздушный, речной и железнодорожный. Несколько важных шагов в реализации намеченных планов в регионе уже сделаны — по договорённости с мэрией Москвы в Хабаровск на безвозмездной основе поставлены новые троллейбусы, в регионе заработала карта «Тройка», разработана стратегия развития речной отрасли на ближайшие десять лет, проводится полная перезагрузка системы внутрирегиональных авиаперевозок.
Для Хабаровского края, который занимает четвертое место в России по площади, при этом не отличаясь высокой плотностью населения, вопросы транспортной доступности особенно актуальны. Создание развитой и надёжной транспортной системы необходимо не только для обеспечения комфортных условий проживания в регионе, но и для его дальнейшего экономического развития.