В Хабаровском крае продолжают обновлять общественный транспорт

Напомним, что несколько месяцев назад власти Хабаровского края заявили о масштабной модернизации системы пассажирских перевозок в регионе, которая подразумевает оптимизацию маршрутной сети, внедрение современных технологий оплаты проезда, обновление транспортного парка и многое другое. Она затрагивает все виды транспорта — автомобильный, воздушный, речной и железнодорожный. Несколько важных шагов в реализации намеченных планов в регионе уже сделаны — по договорённости с мэрией Москвы в Хабаровск на безвозмездной основе поставлены новые троллейбусы, в регионе заработала карта «Тройка», разработана стратегия развития речной отрасли на ближайшие десять лет, проводится полная перезагрузка системы внутрирегиональных авиаперевозок.