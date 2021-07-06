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Posted 6 июля 2021, 08:43

Published 6 июля 2021, 08:43

Modified 1 сентября 2022, 03:05

Updated 1 сентября 2022, 03:05

Хабаровские журналисты собрали ответы на часто задаваемые вопросы о паводке в регионе

6 июля 2021, 08:43
Сюжет
Паводок
Гребень паводка стремительно подходит к Хабаровскому краю. В регионе уже работает оперативный штаб, созданный Михаилом Дегтяревым. На этот раз, кстати, штаб организовали заблаговременно, до наступления большой воды.

1. Что с дамбами? За 8 лет так и не достроили?

Самая активная работа сейчас в Комсомольске-на-Амуре. Там возводятся в ускоренном темпе сразу три дамбы протяженностью более 26 км. Посёлок Парковый, микрорайоны Менделеев, Победы, Парковый, Парус - там круглосуточно трудятся больше 100 человек. Подрядчик заверяет, что до 2024 года все будет готово. Дамба в центре города пока ждет своей очереди, работа там возобновится в ближайшее время. Проблемы были сначала в проекте, а после стройка встала из-за нерадивого подрядчика.

Уже заключен контракт с сахалинской компанией, которая должна сдать объект в конце 22 года. Есть и проблемный участок - правый берег Силинки. Сейчас идет корректировка всей документации, в ней оказалось много недочетов. Что же касается многострадальной дамбы в Хабаровске в районе Броско, там остался последний этап, предыдущий подрядчик в стадии банкротства, он не справился. Как только позволит гидрологическая ситуация работу там продолжит новая компания. Во время паводка же это место будет временно отсыпано.

2. Где будут станции мониторинга во время паводка?

Сейчас в крае 62 гидропоста. Они автоматизировано передают показания в гидрометцентр. Вдоль Амура таких станций 13 от села Казакевичево до Николаевска-на-Амуре, и каждая позволяет подробно изучать поведение реки. Когда же большая вода приблизится к региону, спасатели установят свои дополнительные пункты. Чтобы в случае возникновения опасности оперативно выдвинуться на помощь.

3. В чём причина постоянных паводков?

Ученые из Института водных и экологических проблем ДВО РАН озвучили причину. Сейчас Амур в периоде высокой водности. Процесс естественный и цикличный. Например, в 2000-х годах была другая проблема – низкая водность. Из-за обмеления даже приходилось останавливать навигацию. Ну а наводнения – нормальное состояние реки, которая зависит от осадков. В последние годы много притоков из Азии, которая часто во власти циклонов.

4. Почему нет дноуглубительных работ?

Если углубить дно, к примеру, у Хабаровска, никакого эффекта не будет. Такие работы должны проходит на довольно большом участке и безусловно после исследований. Амур же, как известно, река нескольких субъектов, а потому такие решения должны приниматься на федеральном уровне. Поэтому по поручению главы региона уже подготовлены и направлены в Правительство РФ предложения о необходимости разработки федерального проекта, где отдельный раздел будет посвящен ликвидации узких мест на реке.

5. Положены ли компенсации, если затопило огород?

Чтобы получить выплату, участок должен быть зарегистрирован как приусадебный. После оценки потерянного урожая, начисляется компенсация - до 10 тысяч рублей на человека. Так, при подтоплениях 2020 года почти 1.5 миллиона рублей получили 155 жителей края. Но стоит отметить, что важное условие – должен быть введен режим ЧС. Тогда край может использовать средства резервного фонда.

6. Может ли дамба в районе Радищева сдержать паводок?

Чтобы дамба смогла справиться с натиском воды, будет засыпан вход в затон. Эти работы проведут, как только Амур поднимется до 4.5 метра. Поэтому за паводок переживать не стоит. Но есть опасность подтопления грунтовыми водами, но это сейчас предсказать невозможно.

7. Как устанавливается водоналивная дамба?

Водоналивная дамба сейчас на краевом резервном складе в Некрасовке. Региону ее передало еще в 2019 году МЧС России. Как только ситуация станет опасной, ее доставят в Хабаровск. В этом году принято решение, что развернут дамбу в районе стадиона им. Ленина при отметке 5,7 метра. Ее наполняют водой, затем прикручивают веревками к специальным креплениям в поверхности. С боков укрепляют мешками с песком. Таким образом, объект протяженностью 800 метров защитит набережную.

8. Будет ли что-то предпринято в с. Корсаково 1 и 2?

Уже рассматривали два варианта. Переселение людей из этой зоны затопления или строительство дамбы. Вопрос строит остро. Переселение невыгодно, так как компенсации не покрывают стоимости покидаемого жилья. Выход - строительство дамбы. А это огромные деньги. Край потянет такие траты только с помощью федерального бюджета, поэтому вопрос решается на федеральном уровне.

9. Посёлок Хорпинский снова топит. Как быть людям?

Еще в 2013 после наводнения поселок Хорпинский признан не пригодным для проживания. Там можно только заниматься садоводством. Всем жителям поселка было предоставлено новое. И сейчас там только два дома вне зоны подтопления. Во время наводнения подъезд к этим домам обеспечивается силами МЧС Хабаровского края на лодках.

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