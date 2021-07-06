Хабаровские журналисты собрали ответы на часто задаваемые вопросы о паводке в регионе

Уже заключен контракт с сахалинской компанией, которая должна сдать объект в конце 22 года. Есть и проблемный участок - правый берег Силинки. Сейчас идет корректировка всей документации, в ней оказалось много недочетов. Что же касается многострадальной дамбы в Хабаровске в районе Броско, там остался последний этап, предыдущий подрядчик в стадии банкротства, он не справился. Как только позволит гидрологическая ситуация работу там продолжит новая компания. Во время паводка же это место будет временно отсыпано.