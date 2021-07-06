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Posted 6 июля 2021, 02:03

Published 6 июля 2021, 02:03

Modified 1 сентября 2022, 03:00

Updated 1 сентября 2022, 03:00

Хуже с каждым днём: озвучена актуальная статистика по COVID-19 в Приморье

Хуже с каждым днём: озвучена актуальная статистика по COVID-19 в Приморье

6 июля 2021, 02:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
За период 5–6 июля в Приморье зафиксировано 240 новых случаев заражения коронавирусом. Статистика смертности также выросла, как сообщают в краевом оперштабе.

Вместе с заражениями последних суток количество заразившихся за всё время пандемии приморцев достигло 48 146. За последние сутки также выросло количество поборовших болезнь жителей края. Данный показатель достиг 48 146, прибавив 93 случая излечения за период 5–6 июля.

Вместе с этим зафиксировано и увеличение печальной статистики смертности от COVID-19 в регионе. Ещё 6 приморцев не смогли справиться с вирусом за сутки. Общее количество умерших в регионе от болезни за время пандемии достигло 816.

Уже 1 177 572 жителя края прошли обследование на предмет наличия коронавируса в организме. Для остановки распространения COVID-19 в Приморье продолжает идти прививочная кампания, в рамках которой вакцинацию прошли 244 247 человек.

На протяжении последних недель в регионе фиксируется рост заболеваемости COVID-19 и смертности от болезни. Ещё вчера, 5 июля, в регионе было зафиксировано лишь 231 заражение за сутки и 4 смерти.

Ранее «Восток-Медиа» писало, какие ограничительные меры вводятся в Приморском крае из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Изменения коснулись различных сфер жизни и целого ряда учреждений и заведений — от школ до кафе.

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#Новости#Общество#COVID-19
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