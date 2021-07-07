Владелец салона красоты во Владивостоке серьёзно испортил отпуск сотрудникам

Сюжет Суд

Сотрудники популярного салона красоты во Владивостоке получили отпускные с задержкой, а положенная за это компенсация им не была выплачена вовсе. Восстановить справедливость удалось благодаря прокурорскому вмешательству, как сообщают в надзорном ведомстве Приморского края.

Несвоевременная выплата отпускных произошла в октябре 2020 года. Руководители учреждения с опозданием заплатили 3 сотрудникам более 40 000 рублей, но не заплатили положенную по закону компенсацию за эту задержку. Это административное правонарушение привлекло внимание прокурора Фрунзенского района Владивостока, который возбудил соответствующее дело против руководителя салона красоты и юридического лица, представляющего само заведение. После рассмотрения дел виновников обязали выплатить штраф в 40 000 рублей. Глава салона красоты также получил от прокуратуры представление с требованием прекратить нарушения. Действия сотрудников прокуратуры принесли результаты. «После вмешательства прокуратуры трудовые права работников восстановлены, выплачена соответствующая компенсация», — отметили в ведомстве. Ранее «Восток-Медиа» писало о сотрудниках золотодобывающей фирмы, которые пожаловались главе краевого Следственного управления Следственного комитета на невыплату им зарплаты в полном размере на протяжении полугода.