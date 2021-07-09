Эксперты бизнес-школы «Сколково» помогают разработать стратегию развития Владивостока

Posted 9 июля 2021, 05:34
Published 9 июля 2021, 05:34
Modified 1 сентября 2022, 03:57
Updated 1 сентября 2022, 03:57
Главной целью на всём протяжении образовательной сессии «Изменяя Владивосток» оставалось качественное улучшение жизни владивостокцев и новое позиционирование столицы Приморья: предлагалось мыслить его не как город-порт, а как дальневосточный финансовый центр с европейской культурой.
Исполняющий обязанности главы города, два его заместителя, первый вице-губернатор Приморья и замминистра строительства постарались наполнить программу развития Владивостока реальными проектами. О них «Восток-Медиа» уже рассказывало ранее: это строительство ВКАД — кольцевой автодороги, модернизация системы ЖКХ, строительство жилья на острове Русский и на острове Елены, реновация заброшенных территорий, строительство арендного жилья. Важными пунктами программы стали рекреационные территории — речь идёт о масштабном благоустройстве парка Минного городка. Не забыли разработчики и о спорте: в городе планируется строительство трёх международных центров: по хоккею, теннису и экстремальным видам спорта.
Заместитель главы администрации Азат Ислаев прокомментировал, что участники образовательной сессии выделили ряд проблем, которые Владивостоку крайне необходимо решить: это недостаточное развитие транспортной инфраструктуры и общественного транспорта, высокая изношенность инженерных сетей, экология, отсутствие развитых общественных территорий. С учётом этого и была построена новая стратегия развития города.
Внешэкономбанк РФ намерен интегрировать свои возможности в благоустройство парка Минного городка — приоритетный проект для столицы Дальнего Востока. Также обсуждаются проекты новых набережных и пляжей. Руководитель администрации Владивостока Константин Шестаков также подчеркнул перспективность сотрудничества с институтами группы ВЭБ.РФ.
Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что проектное решение реконструкции парка Минного городка разбито на семь очередей строительства. Готовность парка планируется на четвертый квартал 2023 года, при этом городские власти заняты поиском инвесторов и разработкой концессионных предложений.