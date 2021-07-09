Эксперты бизнес-школы «Сколково» помогают разработать стратегию развития Владивостока

Исполняющий обязанности главы города, два его заместителя, первый вице-губернатор Приморья и замминистра строительства постарались наполнить программу развития Владивостока реальными проектами. О них «Восток-Медиа» уже рассказывало ранее: это строительство ВКАД — кольцевой автодороги, модернизация системы ЖКХ, строительство жилья на острове Русский и на острове Елены, реновация заброшенных территорий, строительство арендного жилья. Важными пунктами программы стали рекреационные территории — речь идёт о масштабном благоустройстве парка Минного городка. Не забыли разработчики и о спорте: в городе планируется строительство трёх международных центров: по хоккею, теннису и экстремальным видам спорта.