vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 9 июля 2021, 05:34

Published 9 июля 2021, 05:34

Modified 1 сентября 2022, 03:57

Updated 1 сентября 2022, 03:57

Эксперты бизнес-школы «Сколково» помогают разработать стратегию развития Владивостока

9 июля 2021, 05:34
У Владивостока теперь есть собственная стратегия развития до 2050 года. Её разработали участники образовательной программы ВЭБ.РФ и бизнес-школы «Сколково». В команду вошли топ-менеджеры городской администрации, первый вице-губернатор Приморья и главный архитектор края.

Главной целью на всём протяжении образовательной сессии «Изменяя Владивосток» оставалось качественное улучшение жизни владивостокцев и новое позиционирование столицы Приморья: предлагалось мыслить его не как город-порт, а как дальневосточный финансовый центр с европейской культурой.

Исполняющий обязанности главы города, два его заместителя, первый вице-губернатор Приморья и замминистра строительства постарались наполнить программу развития Владивостока реальными проектами. О них «Восток-Медиа» уже рассказывало ранее: это строительство ВКАД — кольцевой автодороги, модернизация системы ЖКХ, строительство жилья на острове Русский и на острове Елены, реновация заброшенных территорий, строительство арендного жилья. Важными пунктами программы стали рекреационные территории — речь идёт о масштабном благоустройстве парка Минного городка. Не забыли разработчики и о спорте: в городе планируется строительство трёх международных центров: по хоккею, теннису и экстремальным видам спорта.

Заместитель главы администрации Азат Ислаев прокомментировал, что участники образовательной сессии выделили ряд проблем, которые Владивостоку крайне необходимо решить: это недостаточное развитие транспортной инфраструктуры и общественного транспорта, высокая изношенность инженерных сетей, экология, отсутствие развитых общественных территорий. С учётом этого и была построена новая стратегия развития города.

Внешэкономбанк РФ намерен интегрировать свои возможности в благоустройство парка Минного городка — приоритетный проект для столицы Дальнего Востока. Также обсуждаются проекты новых набережных и пляжей. Руководитель администрации Владивостока Константин Шестаков также подчеркнул перспективность сотрудничества с институтами группы ВЭБ.РФ.

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что проектное решение реконструкции парка Минного городка разбито на семь очередей строительства. Готовность парка планируется на четвертый квартал 2023 года, при этом городские власти заняты поиском инвесторов и разработкой концессионных предложений.

Материалы по теме
Парк Минного городка во Владивостоке целиком преобразят после десятилетий запустенияОлег Кожемяко: парк Минного городка должен полностью преобразитьсяПляж на Ахлёстышева и парк Минного городка ждут частных инвесторов
#Новости#Общество#Владивосток#Мэрия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика