Кириенко поделился принципами успешного управления с участниками «Тавриды» в Крыму

Posted 12 июля 2021, 10:09
Published 12 июля 2021, 10:09
Modified 1 сентября 2022, 03:05
Updated 1 сентября 2022, 03:05
Кириенко озвучил для участников «Тавриды» десять основных принципов, которые помогут добиться высоких показателей в управленческой деятельности. В первую очередь он отметил, что в основе каждой управленческой проблемы лежит решение, которое необходимо “достать”. Для подтверждения своих слов представитель Администрации Президента продемонстрировал прием айкидо с использованием силы противника для защиты от нападения, пишет ТАСС.
«В любой проблеме, в любом сопротивлении вы можете найти внешний источник энергии для того, чтобы развернуть процесс туда, куда вам нужно», – заявил Кириенко.
По его словам, руководителям необходимо беспрерывно обучаться и оперативно реагировать на изменения вокруг них. «Если ты стоишь на месте, ты деградируешь. Выигрывает тот, кто меняется быстрее мира», – отметил Кириенко.
Как рассказал руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин, в настоящее время в образовательные программы кластера решили включить трек «Компетенции будущего». С его помощью начинающие творцы смогут получить все необходимые навыки, которые позволят успешно управлять проектами, становиться лидерами и прийти к осознанному потреблению.
Специалист отметил, что современный мир очень быстро меняется, поэтому людям, которые хотят добиться успеха, важно прокачивать базовые профессиональные компетенции, а также навыки, повышающие конкурентоспособность.
«Мы откликаемся на эту динамику. Участники наших арт-школ не только эволюционируют в своей профессии, но и учатся работать в командах, быть лидерами, придумывать и создавать проекты, которые “взлетят”», – отметил Першин.
Арт-кластер «Таврида» проводится шестой год подряд. В текущем году в проекте начались крупные изменения: он трансформируется в единую экосистему сервисов, которые будут помогать начинающим креативным специалистам по всей России.