Кириенко поделился принципами успешного управления с участниками «Тавриды» в Крыму

Кириенко озвучил для участников «Тавриды» десять основных принципов, которые помогут добиться высоких показателей в управленческой деятельности. В первую очередь он отметил, что в основе каждой управленческой проблемы лежит решение, которое необходимо “достать”. Для подтверждения своих слов представитель Администрации Президента продемонстрировал прием айкидо с использованием силы противника для защиты от нападения, пишет ТАСС.