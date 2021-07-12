Переработчики шин жалуются на массовую подделку актов утилизации отходов

По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, появление специального Фонда Расширенной ответственности производителей позволит «окрасить» платежи в рамках экосбора. Это важно понимать. Такой подход гарантирует целевое расходование денег на «зеленые» проекты. Фонд возьмет на себя обязательства за пределами бюджетного периода. При этом он сможет без излишних административных процедур организовать планомерную системную работу по развитию рынка переработки отходов.