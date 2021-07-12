Переработчики шин жалуются на массовую подделку актов утилизации отходов

Posted 12 июля 2021, 13:04
Published 12 июля 2021, 13:04
Modified 17 августа 2022, 09:11
Updated 17 августа 2022, 09:11
Эксперты считают, что таким образом получится помочь переработчикам шин, жалующимся на подделку актов утилизации отходов недобросовестными компаниями. Об этом информирует 360tv.ru.
Новые правила в РФ пока не заработали. Честные игроки теряют деньги из-за структур, которые подделывают документы об утилизации. Благодаря новой системе Расширенной ответственности производителей переработчики шин смогут рассчитывать на поддержку за счет экологического сбора. Сегодня на многих из них инвестиционные инструменты не распространяются.
Заместитель главы Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) России по природопользованию и экологии Владимир Аленцин сказал, что фирмы, функционирующие в рамках Расширенной ответственности производителей, лишались 50−70% от ставки экологического сбора, помноженного, соответственно, на тонну собранных переработанных отходов. Так получалось по причине фактического занижения имеющейся ставки экосбора производителями и импортерами. Эксперт надеется, что реформа даст возможность устранить диспропорцию.
Аленцин подчеркнул, что только с помощью концепции Расширенной ответственности производителей удастся развить систему сбора особых групп отходов, например масел, шин и электроники.
Глава НИИНТЦ «ДорНау» (утилизация шин) Александр Варьгин посетовал, что из-за непрозрачности платежей растут риски для конкурентоспособности. Появляются проблемы с выстраиванием хорошей модели развития бизнеса по данному направлению. В рамках системы Расширенной ответственности производителей создадут электронную систему. Отрасль сделают более прозрачной. Это же касается и самого процесса утилизации отходов.
Коммерческий директор ООО «ЧРЗ» Николай Козин сказал, куда идут деньги, получаемые в рамках РОП. Их направят на организацию раздельного сбора и утилизацию старых шин, то есть социальную функцию, выполняемую утилизатором. Полученные средства помогают улучшить саму инфраструктуру.
Отметим, что РЭО сделают ответственным за систему реестров. Речь идет о производителях, импортерах, товарах, упаковке, а также организациях, которые связаны с обращением с отходами. Новая система придаст открытость и прозрачность процессу сбора средств.
Система РОП в РФ действует с 2015 года. До последнего времени она носила доверительный характер. Обновленная концепция, по которой платить станет загрязнитель, даст возможность следить за отходами, а также решит проблему подделки актов утилизации.
По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, появление специального Фонда Расширенной ответственности производителей позволит «окрасить» платежи в рамках экосбора. Это важно понимать. Такой подход гарантирует целевое расходование денег на «зеленые» проекты. Фонд возьмет на себя обязательства за пределами бюджетного периода. При этом он сможет без излишних административных процедур организовать планомерную системную работу по развитию рынка переработки отходов.