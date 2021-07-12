Сотни жителей Владивостока остались без света из-за аварии

Posted 12 июля 2021, 09:56
Published 12 июля 2021, 09:56
Modified 1 сентября 2022, 03:05
Updated 1 сентября 2022, 03:05
Как рассказали корреспонденту «Восток-Медиа» местные жители, света нет уже на протяжении как минимум двух с половиной часов.
«Пришла домой с работы около 18 часов и даже ужин не смогла приготовить. Говорят, авария, теперь ждём, пока починят», - сообщила жительница дома №24 Евгения.
В настоящее время известно, что без электроснабжения остался весь микрорайон, расположенный в районе дивизии морской пехоты – 9 многоэтажных домов по улице Карьерной и «пятиэтажка» по адресу Снеговая, 74.
Как рассказали в Единой дежурной диспетчерской службе Владивостока, причиной отключений действительно стала авария. В настоящее время специалисты Оборонэнерго занимаются устранением её последствий.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что из-за сильного дождя и ветра в Ставропольском крае остались без света 81,5 тысячи жителей.
Также ранее в мэрии дальневосточной столицы жителям Владивостока напоминали, что обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо сообщать оперативному дежурному Единой дежурной диспечтерской службы (ЕДДС) города по тел. 2222-333. Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.