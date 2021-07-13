Картина дня в Приморье: страшные цифры, бешеный автобус и полосатые комочки

Posted 13 июля 2021, 13:41
Published 13 июля 2021, 13:41
Modified 1 сентября 2022, 03:05
Updated 1 сентября 2022, 03:05
Новый печальный рекорд
В Приморье зафиксирован очередной печальный рекорд заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе стало известно сразу о 254 новых случаях болезни. Общее число заражённых в крае с начала пандемии составляет 49 894 человека. По данным оперативного штаба Приморья, за это же время 110 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц. В общей сложности с опасным заболеванием справилось 44 152 пациента. По-прежнему очень высокой остаётся смертность — за прошедшие сутки от болезни скончалось шесть человек. Всего коронавирус унёс жизни 847 приморцев.
Бешеный автобус
В социальных сетях жители Приморья рассказали, что едва ушли от столкновения с междугородним автобусом: транспортное средство неслось на самых высоких скоростях во встречном направлении. Как рассказал очевидец в паблике «Экипажи ДПС», всё произошло на трассе Кневичи—Кролевцы. По мнению многих подписчиков, водителя междугороднего автобуса, который так серьёзно рискует жизнями своих пассажиров, следует уволить.
Полосатые комочки
В парке «Белый лев» во Владивостоке отмечается пополнение — у тигрицы Сказки родились малыши. Сообщается, что на свет появились сразу 4 тигрёнка. Маленькие полосатые комочки вызвали умиление у пользователей соцсетей. Также приморцы были поражены разницей в размерах между тигрицей и её крошечными детёнышами.