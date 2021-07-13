Картина дня в Приморье: страшные цифры, бешеный автобус и полосатые комочки

В Приморье зафиксирован очередной печальный рекорд заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе стало известно сразу о 254 новых случаях болезни. Общее число заражённых в крае с начала пандемии составляет 49 894 человека. По данным оперативного штаба Приморья, за это же время 110 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц. В общей сложности с опасным заболеванием справилось 44 152 пациента. По-прежнему очень высокой остаётся смертность — за прошедшие сутки от болезни скончалось шесть человек. Всего коронавирус унёс жизни 847 приморцев.