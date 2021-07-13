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Posted 13 июля 2021, 10:31

Published 13 июля 2021, 10:31

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

«Потенциальные убийцы»: полиция устроила массовую облаву на дорогах в Приморье

«Потенциальные убийцы»: полиция устроила массовую облаву на дорогах в Приморье

13 июля 2021, 10:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Более ста водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения выявили сотрудники ГИБДД на дорогах края за минувшие выходные.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, массовые проверки легкового, грузового и пассажирского транспорта проводятся в регионе каждую субботу и воскресенье. Основной упор делается на профилактику ДТП с участием нетрезвых водителей.

Всего за два дня сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено и отстранено от управления 109 водителей с признаками опьянения – как алкогольного, так и наркотического, причём одиннадцать человек совершили данное преступление повторно.

Так, по подозрению в перевозке наркотиков были задержаны водители во Владивостоке, Спасске-Дальнем, Дальнереченске и Уссурийске. В Фокино мужчина сел за руль авто с поддельным водительским удостоверением.

В ГИБДД подчеркнули, что по числу нарушений антилидером является Владивосток. На втором месте оказался Уссурийск, на третьем – Арсеньев.

В полиции напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до двух лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до двух лет.

«Помните: нетрезвый водитель – потенциальный убийца!», - подчеркнули в полиции.

Также стражи порядка обратились к жителям края и попросили их не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Надеждинском районе края очевидцы заметили на трассе большегруз, водитель которого вёл себя странно: огромная машина ехала медленно, «виляла» на дороге, а затем и вовсе наехала на леерное ограждение. Обеспокоенные автомобилисты позвонили в полицию. Сотрудники ГИБДД оперативно нашли большегруз и остановили его. Выяснилось, что водитель фуры поссорился с женой, после чего напился и сел за руль, о возможных последствиях своего поступка он не задумывался. Позже в крови мужчины было обнаружено 1,3 мг/л алкоголя.

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