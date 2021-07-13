«Потенциальные убийцы»: полиция устроила массовую облаву на дорогах в Приморье

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Надеждинском районе края очевидцы заметили на трассе большегруз, водитель которого вёл себя странно: огромная машина ехала медленно, «виляла» на дороге, а затем и вовсе наехала на леерное ограждение. Обеспокоенные автомобилисты позвонили в полицию. Сотрудники ГИБДД оперативно нашли большегруз и остановили его. Выяснилось, что водитель фуры поссорился с женой, после чего напился и сел за руль, о возможных последствиях своего поступка он не задумывался. Позже в крови мужчины было обнаружено 1,3 мг/л алкоголя.