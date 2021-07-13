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Posted 13 июля 2021, 13:17

Published 13 июля 2021, 13:17

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Приморец заживо сжёг своего приятеля

13 июля 2021, 13:17
Сюжет
Происшествие
В Приморье перед судом предстанет 31-летний мужчина, который обвиняется в совершении страшного преступления: по версии следствия, он заживо сжёг своего приятеля.

Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, происшествие случилось в июне прошлого года в посёлке Заводской города Артёма.

Двое приятелей вместе выпивали недалеко от дома по улице Михайловская.

В ходе застолья один из мужчин обвинил своего друга в том, что он якобы украл у него сотовый телефон, и принялся бить его по голове. От ударов приятель упал на землю лицом вниз. Затем нападавший взял рюкзак, положил его на спину своей жертвы, поджег ремни сумки и ушёл.

Несчастный получил смертельные ожоги и спустя несколько дней скончался в больнице.

Что касается мобильного телефона, то позже мужчина нашёл его в кармане своей одежды.

В отношении приморца было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенные с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время мужчину ждёт суд.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что выходной день жителям края омрачила найденная на детском пляже одного из приморских лагерей отдыха туша оленя. Как заявили очевидцы, у животного виднелась рана от огнестрельного оружия, а вот рогов не было - их спилили те, кто оленя и убил.

#Новости#Происшествие
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