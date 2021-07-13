Приморец заживо сжёг своего приятеля

Posted 13 июля 2021, 13:17
Published 13 июля 2021, 13:17
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, происшествие случилось в июне прошлого года в посёлке Заводской города Артёма.
Двое приятелей вместе выпивали недалеко от дома по улице Михайловская.
В ходе застолья один из мужчин обвинил своего друга в том, что он якобы украл у него сотовый телефон, и принялся бить его по голове. От ударов приятель упал на землю лицом вниз. Затем нападавший взял рюкзак, положил его на спину своей жертвы, поджег ремни сумки и ушёл.
Несчастный получил смертельные ожоги и спустя несколько дней скончался в больнице.
Что касается мобильного телефона, то позже мужчина нашёл его в кармане своей одежды.
В отношении приморца было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенные с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время мужчину ждёт суд.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что выходной день жителям края омрачила найденная на детском пляже одного из приморских лагерей отдыха туша оленя. Как заявили очевидцы, у животного виднелась рана от огнестрельного оружия, а вот рогов не было - их спилили те, кто оленя и убил.