Приморец заживо сжёг своего приятеля

В ходе застолья один из мужчин обвинил своего друга в том, что он якобы украл у него сотовый телефон, и принялся бить его по голове. От ударов приятель упал на землю лицом вниз. Затем нападавший взял рюкзак, положил его на спину своей жертвы, поджег ремни сумки и ушёл.