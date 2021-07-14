Картина дня в Приморье: перекрытие центра, погода в выходные и важное решение мэра

Во Владивостоке перекроют для проезда участки на центральных улицах города. Это связано с ремонтом теплотрассы, часть которой находится в аварийном состоянии. Как рассказали в администрации города, движение и парковка автомобильной дороги в районе дома № 37 по улице Светланской будут запрещены с 30 июля до 15 августа. Отмечается, что специалисты постараются сделать все возможное, чтобы сократить время ремонтных работ. Объезд будет организован по улицам Пушкинской, Фонтанной, Корабельной Набережной, Уборевича, Алеутской, Семеновской и Океанскому проспекту. Также будут установлены соответствующие дорожные знаки.