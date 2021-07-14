Картина дня в Приморье: перекрытие центра, погода в выходные и важное решение мэра

Posted 14 июля 2021, 13:30
Published 14 июля 2021, 13:30
Modified 1 сентября 2022, 03:16
Updated 1 сентября 2022, 03:16
Перекрытие центра
Во Владивостоке перекроют для проезда участки на центральных улицах города. Это связано с ремонтом теплотрассы, часть которой находится в аварийном состоянии. Как рассказали в администрации города, движение и парковка автомобильной дороги в районе дома № 37 по улице Светланской будут запрещены с 30 июля до 15 августа. Отмечается, что специалисты постараются сделать все возможное, чтобы сократить время ремонтных работ. Объезд будет организован по улицам Пушкинской, Фонтанной, Корабельной Набережной, Уборевича, Алеутской, Семеновской и Океанскому проспекту. Также будут установлены соответствующие дорожные знаки.
Дожди, грозы и жара
В ближайшие выходные антициклон ослабит своё влияние в крае. С Хабаровского края на север Приморья придёт циклон, принося долгожданные дожди и грозы. На юге края будет жарко — 30-39 градусов. На севере и в прибрежных районах — от 23 до 29 градусов. В воскресенье дожди покинут край, а вот высокие температуры останутся. Во Владивосток придёт хорошая погода — днем около +25…+28 градусов, преимущественно без осадков. Ночью также будет тепло — около +19…+22 градусов.
Новый переход
В наболевшем вопросе с организацией перехода в районе площади Семёновской около торгового центра «Clover House» во Владивостоке будет поставлена точка: в ближайшее время здесь появятся «зебра» и знак «пешеходный переход». Соответствующее поручение дал исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Шестаков. Также решено, что надземный переход, ведущий с улицы Фокина к торговому центру «Clover House», будет снесён.