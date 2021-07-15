Лучших участников проходящего в ДВФУ форума «Восток» возьмут в крупнейшие компании РФ

Свои разработки участники форума будут развивать в командах, обращаясь при необходимости за помощью к экспертам. Наиболее интересные задумки будут отобраны в финале, а создатели лучших проектов получат помощь с их воплощением в жизнь или право попасть на стажировку или работу в крупнейших компаниях России.