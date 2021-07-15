Лучших участников проходящего в ДВФУ форума «Восток» возьмут в крупнейшие компании РФ

Posted 15 июля 2021, 04:42
Published 15 июля 2021, 04:42
Modified 1 сентября 2022, 03:06
Updated 1 сентября 2022, 03:06
Специалисты крупных дальневосточных и федеральных фирм сообщили о текущем положении в экономике Дальнего Востока, рассказали о вызовах и возможностях построения бизнеса в ряде сфер, и упомянули интересные направления, в которых могут развиваться молодые специалисты и предприниматели региона.
После этого эксперты ответили на вопросы аудитории, которая может использовать полученные сведения в своих конкурсных проектах по направлению «Молодой специалист» или «Молодой предприниматель».
Свои разработки участники форума будут развивать в командах, обращаясь при необходимости за помощью к экспертам. Наиболее интересные задумки будут отобраны в финале, а создатели лучших проектов получат помощь с их воплощением в жизнь или право попасть на стажировку или работу в крупнейших компаниях России.
Первый раз форум молодёжный «Восток» состоялся на площадке кампуса ДВФУ в 2019 году, собрав не только 600 участников из 76 регионов России, но и гостей из ещё 10 стран мира. Идея проведения такого мероприятия является частью «Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года».
В 2021 году форум прошёл сначала онлайн, а потом очно. Дистанционный этап привлёк свыше 900 человек, а очный — более 300 из 75 регионов РФ.
Как отметил на церемонии открытия глава Приморья Олег Кожемяко, мероприятия вроде форума «Восток» помогают талантливой молодёжи развиваться. Со своей стороны краевые власти содействуют проведению мероприятия наряду с Федеральным агентством по делам молодёжи и Центром содействия молодым специалистам.
Помощь в проведении этого и других похожих мероприятий оказывается в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы.
Также правительство региона осуществляет социально значимые проекты и мероприятия в Приморском крае в сфере образования, молодежной политики, направленные на укрепление института семьи с детьми, пропаганду семейных ценностей
Помимо этого, власти Приморья содействуют организации форума «Восток» в рамках реализации государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020–2027 годы.
Также руководство региона проводит социально значимые проекты и мероприятия в Приморском крае в сфере труда и занятости населения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о проведении церемонии открытия форума «Восток» в кампусе ДВФУ на острове Русский. Тогда сообщалось, в каких категориях участники будут соревноваться, разрабатывая свои проекты.