Приморцам потребуется минимум усилий для получения выплаты на детей-школьников

Posted 15 июля 2021, 01:52
Published 15 июля 2021, 01:52
Modified 1 сентября 2022, 03:16
Updated 1 сентября 2022, 03:16
Формирование заявлений система будет производить по той информации, которая была получена в 2020 году во время оформления гражданами предыдущих «детских» выплат.
Сюда входят ФИО и СНИЛС родителя, подавшего заявление, а также информация о детях, в том числе СНИЛС ребёнка и данные ЗАГС о рождении. Также при создании заявления будет повторно использован счёт, на который деньги перечислялись в прошлый раз.
Для полного оформления единоразовой выплаты в 10 000 потребуется лишь проверить всю автоматически собранную информацию и дать своё согласие на её обработку. Устаревшие данные можно заменить актуальными. Так, можно указать счёт, привязанынй к карте любой платёжной системы.
Перечисление разовой выплаты в 10 000 рублей должно начаться с 16 августа 2021 года, а получателями будут граждане, воспитывающие детей школьного возраста. Денежная поддержка полагается и тем россиянам, чьи дети пойдут в первый класс только осенью 2021 года.
Своё заявление на получение выплаты можно будет отправить до конца октября, причём принимать заявки будут не только на портале Гоуслуги, но и в отделениях Пенсионного фонда России (ПФР).
В Приморье действует целый ряд пособий, которые призваны компенсировать многодетным родителям затраты на подготовку детей к школе. В течение всего года можно обратиться за разовой выплатой в 5 000 рублей для компенсации затрат на подготовку детей в школе.
Такая поддержка была предоставлена свыше 4 000 семей региона в 2020 году, а в 2021 году власти продолжают её осуществление и заготовили для этого 17 миллионов рублей.
Ещё 2 500 рублей можно получить на ребёнка в многодетной семье независимо от возраста чада. Деньги разрешено тратить на школьные товары или другие нужды детей.
Осуществление выплат семьям происходит в рамках реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы.
Также власти региона осуществляют социально значимые проекты и мероприятия в Приморском крае в сфере социальной защиты населения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о поддержке, которую предлагают приморским семьям, не получившим выплаты из-за несоответствия требованиям. Власти региона готовы оказать таким гражданам индивидуальную помощь, которая поможет выйти из трудной жизненной ситуации.