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Posted 15 июля 2021, 01:52

Published 15 июля 2021, 01:52

Modified 1 сентября 2022, 03:16

Updated 1 сентября 2022, 03:16

Приморцам потребуется минимум усилий для получения выплаты на детей-школьников

Приморцам потребуется минимум усилий для получения выплаты на детей-школьников

15 июля 2021, 01:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Заявления на «школьную» выплату для большинства приморских семей будут сформированы автоматически с использованием имеющихся данных. От родителей потребуется минимум действий для получения этой меры соцподдержки.

Формирование заявлений система будет производить по той информации, которая была получена в 2020 году во время оформления гражданами предыдущих «детских» выплат.

Сюда входят ФИО и СНИЛС родителя, подавшего заявление, а также информация о детях, в том числе СНИЛС ребёнка и данные ЗАГС о рождении. Также при создании заявления будет повторно использован счёт, на который деньги перечислялись в прошлый раз.

Для полного оформления единоразовой выплаты в 10 000 потребуется лишь проверить всю автоматически собранную информацию и дать своё согласие на её обработку. Устаревшие данные можно заменить актуальными. Так, можно указать счёт, привязанынй к карте любой платёжной системы.

Перечисление разовой выплаты в 10 000 рублей должно начаться с 16 августа 2021 года, а получателями будут граждане, воспитывающие детей школьного возраста. Денежная поддержка полагается и тем россиянам, чьи дети пойдут в первый класс только осенью 2021 года.

Своё заявление на получение выплаты можно будет отправить до конца октября, причём принимать заявки будут не только на портале Гоуслуги, но и в отделениях Пенсионного фонда России (ПФР).

В Приморье действует целый ряд пособий, которые призваны компенсировать многодетным родителям затраты на подготовку детей к школе. В течение всего года можно обратиться за разовой выплатой в 5 000 рублей для компенсации затрат на подготовку детей в школе.

Такая поддержка была предоставлена свыше 4 000 семей региона в 2020 году, а в 2021 году власти продолжают её осуществление и заготовили для этого 17 миллионов рублей.

Ещё 2 500 рублей можно получить на ребёнка в многодетной семье независимо от возраста чада. Деньги разрешено тратить на школьные товары или другие нужды детей.

Осуществление выплат семьям происходит в рамках реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Также власти региона осуществляют социально значимые проекты и мероприятия в Приморском крае в сфере социальной защиты населения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о поддержке, которую предлагают приморским семьям, не получившим выплаты из-за несоответствия требованиям. Власти региона готовы оказать таким гражданам индивидуальную помощь, которая поможет выйти из трудной жизненной ситуации.

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#Новости#Общество
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