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Posted 15 июля 2021, 10:21

Published 15 июля 2021, 10:21

Modified 1 сентября 2022, 03:16

Updated 1 сентября 2022, 03:16

В Курске заменят более 20 км трубопровода по концессии

15 июля 2021, 10:21
В планах курского филиала ПАО “Квадра” в 2021 году значится замена порядка 20 км трубопровода в Курске. Общая цена работ составит более 233,5 млн рублей, проинформировали в компании.

Эти работы являются частью концессионного соглашения, которое в 2020 году компания заключила с мэрией областного центра и администрацией Курской области.

Как сообщает kommersant.ru, к работам уже приступили на Орловской, Веспремской улицах, а также проспекте Дружбы в Северо-Западном районе Курска. Там планируют замену 2,726 тысячи метров квартальных теплосетей.

Как отметил управляющий директор филиала ПАО “Квадра” в Курске Александр Воронин, сети на данных участках наиболее изношены. Они поставляют тепло в 16 многоквартирных домов. Теплоэнергетики заменят старые трубы на новые в износостойкой изоляции. Их минимальный срок службы - минимум 40 лет. Также специалисты выполнят замену запорной арматуры, неподвижных опор и компенсаторов, добавили в ПАО “Квадра”.

На основании концессионного соглашения предприятие в течение 15 лет модернизирует объекты теплоснабжения, собственником которых является муниципалитет. Общий размер инвестиций составит 1,9 млрд рублей (без НДС). Больший объем финансирования программы (1,4 млрд рублей) составят собственные и заемные средства предприятия. Еще 300 млн рублей выделят из Фонда содействия реформированию ЖКХ. 100 млн рублей направят из бюджетов Курской области и администрации Курска.

Для ПАО “Квадра” данное концессионное соглашение не первое. В Воронеже с 2019 года по соглашению с Правительством Воронежской области и Администрацией г. Воронеж энергетики выполнили замену 48 км изношенных теплосетей, а также выполнили масштабные работы на муниципальных котельных и тепловых пунктах.

Общий размер инвестиций за время работы (с 2019 по 2033) “Квадры” на концессионных сетях Воронежа составит 3 млрд 650 млн рублей. Инвестиционная программа финансируется за счет собственных и заемных средств.

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