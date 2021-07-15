В Курске заменят более 20 км трубопровода по концессии

Как отметил управляющий директор филиала ПАО “Квадра” в Курске Александр Воронин, сети на данных участках наиболее изношены. Они поставляют тепло в 16 многоквартирных домов. Теплоэнергетики заменят старые трубы на новые в износостойкой изоляции. Их минимальный срок службы - минимум 40 лет. Также специалисты выполнят замену запорной арматуры, неподвижных опор и компенсаторов, добавили в ПАО “Квадра”.