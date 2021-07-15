За неделю с Шаморы вывезли пять «Камазов» мусора

Прибой выносит на берег бутылки, банки, ветки, камни и ракушки. С рассветом уборщики берутся за работу. В их распоряжении — три единицы спецтехники. Сначала крупный мусор собирает фронтальный погрузчик с модифицированным ковшом. После него по территории идёт трактор «Беларус» — его навесное оборудование просеивает песок, отделяя мелкий мусор и ракушки в специальный короб. В конечном итоге на пляже остаётся лишь чистый песок.