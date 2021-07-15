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Posted 15 июля 2021, 03:10

Published 15 июля 2021, 03:10

Modified 1 сентября 2022, 03:58

Updated 1 сентября 2022, 03:58

За неделю с Шаморы вывезли пять «Камазов» мусора

15 июля 2021, 03:10
На популярном владивостокском пляже у бухты Лазурной, более известной как Шамора, продолжаются работы по благоустройству. Ежедневно бригада муниципального предприятия «Содержания городских территорий» очищает пляж от всего лишнего, выброшенного волнами. За неделю отсюда вывезли пять «Камазов» мусора.

Прибой выносит на берег бутылки, банки, ветки, камни и ракушки. С рассветом уборщики берутся за работу. В их распоряжении — три единицы спецтехники. Сначала крупный мусор собирает фронтальный погрузчик с модифицированным ковшом. После него по территории идёт трактор «Беларус» — его навесное оборудование просеивает песок, отделяя мелкий мусор и ракушки в специальный короб. В конечном итоге на пляже остаётся лишь чистый песок.

По словам старшего мастера бригад СГТ Советского района Алексея Потехина, вместимость короба — около 800 килограммов. Обычно он заполняется после прохода 600-800 метров пляжа. Иногда один и тот же участок приходится проходить несколько раз — прибой выносит новый мусор и ракушки.

Ранее городские пляжи не убирали при помощи техники. Начиная с 7 июля, уборщики очистили первый и второй пляжи Шаморы. Сейчас работы идут на третьем. Сроки уборки пришлось немного продлить, поскольку крупного мусора оказалось больше, чем предполагалось. К вывозу готовится значительный объём собранного мусора — приблизительно на шесть «Камазов». Горожане могут следить за очисткой пляжа и другими работами, проводимыми бригадами СГТ, в инстаграм-аккаунте @vl.sgt.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в бухте Лазурной также идут работы по благоустройству — арендаторы возводят на втором и третьем пляжах открытые террасы. Второй этап реконструкции запланирован на 2022 год.

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#Новости#Общество#Владивосток#Пляжи#Уборка
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