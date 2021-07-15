За неделю с Шаморы вывезли пять «Камазов» мусора

Posted 15 июля 2021, 03:10
Published 15 июля 2021, 03:10
Modified 1 сентября 2022, 03:58
Updated 1 сентября 2022, 03:58
Прибой выносит на берег бутылки, банки, ветки, камни и ракушки. С рассветом уборщики берутся за работу. В их распоряжении — три единицы спецтехники. Сначала крупный мусор собирает фронтальный погрузчик с модифицированным ковшом. После него по территории идёт трактор «Беларус» — его навесное оборудование просеивает песок, отделяя мелкий мусор и ракушки в специальный короб. В конечном итоге на пляже остаётся лишь чистый песок.
По словам старшего мастера бригад СГТ Советского района Алексея Потехина, вместимость короба — около 800 килограммов. Обычно он заполняется после прохода 600-800 метров пляжа. Иногда один и тот же участок приходится проходить несколько раз — прибой выносит новый мусор и ракушки.
Ранее городские пляжи не убирали при помощи техники. Начиная с 7 июля, уборщики очистили первый и второй пляжи Шаморы. Сейчас работы идут на третьем. Сроки уборки пришлось немного продлить, поскольку крупного мусора оказалось больше, чем предполагалось. К вывозу готовится значительный объём собранного мусора — приблизительно на шесть «Камазов». Горожане могут следить за очисткой пляжа и другими работами, проводимыми бригадами СГТ, в инстаграм-аккаунте @vl.sgt.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в бухте Лазурной также идут работы по благоустройству — арендаторы возводят на втором и третьем пляжах открытые террасы. Второй этап реконструкции запланирован на 2022 год.