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Posted 18 июля 2021, 07:45

Published 18 июля 2021, 07:45

Modified 1 сентября 2022, 03:06

Updated 1 сентября 2022, 03:06

Просил порицания — накликал на себя: водитель зафиксировал нарушение на улице Луцкого

18 июля 2021, 07:45
Сюжет
ПДД
Вызывающее поведение водителя длинномера зафиксировал сегодня, 18 июля, один из водителей на перекрёстке улиц Луцкого и Суханова. Очевидец поделился снимком в инстаграм-паблике «Экипажи ДПС» с припиской «Прошу общественного порицания».

Однако автор поста не добился желаемого эффекта, а накликал негативные комментарии на свою голову. Из высказывания подписчиков можно понять, что многие водители предпочитают разворачиваться в этом месте. При этом их собратья считают некрасивым сообщать о таких нарушениях публично и требовать наказания.

«Ребят, а чего не фотаете легковые авто, что ежедневно нарушают и срезают там? Тех кто с моста съезжает и также нарушает? Их не порицаете?»

«А я сочувствую дальнемерам! Тут на легковушке боишься лишний раз в незнакомый район залезть, а тут на такой махине, попробуй угадай и изловчись повернуть и вообще проехать».

«На этом участке данный манёвр не редкость, не только у большегрузов, но и у легковых авто, и у мотоциклистов» — такие комментарии преобладают.

«Сам езжу на такой машине, подниматься с Пушкинской на фуникулёр на пустой машине не создаст помех. Но так заруливать — это, конечно, перебор. Проехать 300 метров и спокойно развернуться. Штраф в 5 к будет по делу», — высказался один из водителей больших грузовозов.

Стоит отметить, что ряд подписчиков всё же одобрили идею штрафовать водителей за подобные манёвры.

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