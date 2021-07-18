Просил порицания — накликал на себя: водитель зафиксировал нарушение на улице Луцкого

Posted 18 июля 2021, 07:45
Published 18 июля 2021, 07:45
Modified 1 сентября 2022, 03:06
Updated 1 сентября 2022, 03:06
Однако автор поста не добился желаемого эффекта, а накликал негативные комментарии на свою голову. Из высказывания подписчиков можно понять, что многие водители предпочитают разворачиваться в этом месте. При этом их собратья считают некрасивым сообщать о таких нарушениях публично и требовать наказания.
«Ребят, а чего не фотаете легковые авто, что ежедневно нарушают и срезают там? Тех кто с моста съезжает и также нарушает? Их не порицаете?»
«А я сочувствую дальнемерам! Тут на легковушке боишься лишний раз в незнакомый район залезть, а тут на такой махине, попробуй угадай и изловчись повернуть и вообще проехать».
«На этом участке данный манёвр не редкость, не только у большегрузов, но и у легковых авто, и у мотоциклистов» — такие комментарии преобладают.
«Сам езжу на такой машине, подниматься с Пушкинской на фуникулёр на пустой машине не создаст помех. Но так заруливать — это, конечно, перебор. Проехать 300 метров и спокойно развернуться. Штраф в 5 к будет по делу», — высказался один из водителей больших грузовозов.
Стоит отметить, что ряд подписчиков всё же одобрили идею штрафовать водителей за подобные манёвры.