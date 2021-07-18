Просил порицания — накликал на себя: водитель зафиксировал нарушение на улице Луцкого

«Сам езжу на такой машине, подниматься с Пушкинской на фуникулёр на пустой машине не создаст помех. Но так заруливать — это, конечно, перебор. Проехать 300 метров и спокойно развернуться. Штраф в 5 к будет по делу», — высказался один из водителей больших грузовозов.