Предприниматели Владивостока получили от властей субсидии на сотни тысяч рублей

Всего с начала года администрация Владивостока получила 21 заявку на получение субсидий, решение о предоставлении денег будет принято после рассмотрения полученных от предпринимателей документов. На такую поддержку малого и среднего бизнеса на весь год предусмотрено 10 миллионов рублей.