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Posted 19 июля 2021, 06:34

Published 19 июля 2021, 06:34

Modified 1 сентября 2022, 03:06

Updated 1 сентября 2022, 03:06

Предприниматели Владивостока получили от властей субсидии на сотни тысяч рублей

Предприниматели Владивостока получили от властей субсидии на сотни тысяч рублей

19 июля 2021, 06:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Субсидии
С начала 2021 года 5 компаний малого и среднего бизнеса во Владивостоке были выбраны для получения субсидий. Компаниям будут предоставлены сотни тысяч рублей финансовой поддержки на различные цели.

Так, действующая в сфере IT фирма получит 500 000, которые пойдут на частичное покрытие расходов, понесённых из-за покупки дополнительных серверов.

Решено выделить 500 000 и стоматологической фирме «Аквамарин-дент», закупившей высокоточный микроскоп для диагностики и лечения стоматологических заболеваний.

Туристической компании «Терра-тур» буду направлены 250 000 для возмещения части затрат на аренду площадей.

По словам главы фирмы Вячеслава Ганжи, в период, когда туротрасль страдает из-за пандемийных ограничений, эти деньги очень помогут свести концы с концами.

Всего с начала года администрация Владивостока получила 21 заявку на получение субсидий, решение о предоставлении денег будет принято после рассмотрения полученных от предпринимателей документов. На такую поддержку малого и среднего бизнеса на весь год предусмотрено 10 миллионов рублей.

Подать заявление можно в период 1-15 число каждого месяца в период с апреля по сентябрь.

Для получения консультаций доступны следующие номера: 8 (423) 260-68-03, 260-69-26.

Всего в городскую администрацию с начала года за поддержкой обратились из 21 компании, о предоставлении субсидий будет решено после оценки предоставленных документов.

Выделение субсидий бизнесменам происходит в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке» на 2020–2025 годы.

Кроме того, в регионе действует государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020–2027 годы.

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#Новости#Общество#Владивосток#Субсидии
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