Предприниматели Владивостока получили от властей субсидии на сотни тысяч рублей

Posted 19 июля 2021, 06:34
Published 19 июля 2021, 06:34
Modified 1 сентября 2022, 03:06
Updated 1 сентября 2022, 03:06
Так, действующая в сфере IT фирма получит 500 000, которые пойдут на частичное покрытие расходов, понесённых из-за покупки дополнительных серверов.
Решено выделить 500 000 и стоматологической фирме «Аквамарин-дент», закупившей высокоточный микроскоп для диагностики и лечения стоматологических заболеваний.
Туристической компании «Терра-тур» буду направлены 250 000 для возмещения части затрат на аренду площадей.
По словам главы фирмы Вячеслава Ганжи, в период, когда туротрасль страдает из-за пандемийных ограничений, эти деньги очень помогут свести концы с концами.
Всего с начала года администрация Владивостока получила 21 заявку на получение субсидий, решение о предоставлении денег будет принято после рассмотрения полученных от предпринимателей документов. На такую поддержку малого и среднего бизнеса на весь год предусмотрено 10 миллионов рублей.
Подать заявление можно в период 1-15 число каждого месяца в период с апреля по сентябрь.
Для получения консультаций доступны следующие номера: 8 (423) 260-68-03, 260-69-26.
Всего в городскую администрацию с начала года за поддержкой обратились из 21 компании, о предоставлении субсидий будет решено после оценки предоставленных документов.
Выделение субсидий бизнесменам происходит в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке» на 2020–2025 годы.
Кроме того, в регионе действует государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020–2027 годы.