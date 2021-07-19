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Posted 19 июля 2021, 07:01

Published 19 июля 2021, 07:01

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Сухие грозы спровоцировали три крупных лесных пожара в Приморском крае

19 июля 2021, 07:01
Сюжет
Пожар
Из-за сухих гроз в северной части Приморского края произошло 3 лесных пожара. Два из них — бушуют на особо охраняемых территориях.

По словам специалистов, общая площадь природных возгораний превысила три тысячи гектаров. По информации министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона, наиболее крупное возгорание наблюдается в Малокемском участковом лесничестве в Тернейском районе края. Его площадь равняется 3 тысячам гектаров. На борьбу с огнём там встали 50 специалистов с привлечением 14 единиц техники.

Вторая опасная точка располагается в Сихото-Алинском госзаповеднике, где бушуют сразу два пожара. Их общая площадь — 165 гектаров. На месте работает 53 человека, задействованы 2 единицы техники.

В 2 пожарах, уверены эксперты, виноваты сухие грозы, то есть когда гроза наблюдается без дождя или при минимальных осадках, которые попросту неспособны погасить загорающиеся растения. Причина третьего возгорания ещё уточняется, однако, по предположительной версии, всему виной — тоже сухая гроза.

Ситуацию усугубляет и тот факт, что все пожары появились в труднодоступных районах, поэтому борьба с природным пламенем серьёзно усложнена.

К слову, неделей ранее 120 приморских спасателей приехали из командировки в Якутию, где тоже боролись с огнём. Ещё 15 специалистов вернулись домой после миссии на Камчатке. Теперь часть этих специалистов отправились спасать природу на север Приморского края.

Отметим, что вся эта работа ведётся в рамках реализации государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера и ликвидацию их последствий.

Накануне, как писало «Восток-Медиа», приморские синоптики объявили о высоком уровне пожарной опасности в некоторых районах региона с 19 по 21 июля.

#Новости#Общество#Пожар
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