Сухие грозы спровоцировали три крупных лесных пожара в Приморском крае

Отметим, что вся эта работа ведётся в рамках реализации государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера и ликвидацию их последствий.