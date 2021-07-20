На борту самолёта Владивосток — Москва разразился скандал по крайне необычной причине

Posted 20 июля 2021, 07:16
Published 20 июля 2021, 07:16
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
По информации пресс-службы Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте, самолёт Владивосток — Москва уже готовился к взлёту, когда на борту авиалайнера случился серьёзный конфликт.
Двое мужчин — 56-летний и 30-летний жители Ярославской области — зашли в салон в состоянии алкогольного опьянения. Во время рассадки пассажиров мужчины не поделили место у иллюминатора. Скандал принял нецензурный оборот, представители сильного пола явно нарушали общественный порядок.
В итоге командир воздушного судна принял решение отказать дебоширам в полёте. Мужчин сняли с рейса, а транспортные полицейские составили административные протоколы за хулиганство в общественно месте.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как непокорный приморец устроил скандал в салоне самолёта. Мужчина не хотел надевать маску, в итоге своего добился — однако в полёте ему было отказано.