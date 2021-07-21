«Достали эти собаки»: серьёзный конфликт произошёл на пляже во Владивостоке

Posted 21 июля 2021, 09:58
Published 21 июля 2021, 09:58
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Как рассказала подписчица Instagram-паблика news.vl, двое мужчин пришли искупаться в море в районе бухты Патрокл. С собой молодые люди привели крупную собаку, похожую на овчарку. По всей вероятности, такое соседство не понравилось находившимся неподалёку девушкам, которые принимали солнечные ванны на берегу. Дамы выразили мужчинам своё негодование. Завязалась перепалка, в ходе которой один из представителей сильного пола перешёл к оскорблениям. В ответ девушки достали мобильный телефон и стали снимать происходящее на камеру.
«Два синих мужика на Патрокле притащили бедную собаку, тянули ее в море. Собака большая, люди откровенно пьяные, мы попросили убрать животное, на что получили вот такой прекрасный монолог и угрозы натравить на нас эту милую собачку. Кстати, окружающие мужчины сидели и молчали, пока этот гражданин откровенно нам угрожал», - рассказала подписчица.
Однако пользователи соцсетей по-разному отреагировали на случившееся. Некоторые не нашли в поступке мужчин ничего предосудительного. Другие же обрушили на них народный гнев.
«Мужчины ведут себя, конечно, как положено мужчинам 21 века, ужас, я в шоке, оскорбление, пьянство, модно»;
«Что бы ни произошло, нельзя так разговаривать с людьми»;
«Собака умнее всех этих людей»;
«Давайте пожалеем собачку и будем купать рядом с детьми. …Своих животных жалейте дома. В ванную посадите и... Вообще что хотите с ней дома, то и делайте, ваше дело. Но я здесь при чём, при чём здесь мои внуки? Что вы притащили собачку на пляж и вынуждаете народ терпеть присутствие вашей псины?»;
«Поэтому так и живём, и судя по комментам, это неискоренимо. Овчарка не должна быть в общественном месте в свободном выгуле»;
«Достали эти собаки», - написали приморцы в комментариях.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что буквально в середине июля жители Владивостока уже жаловались на присутствие собак на пляже рядом с отдыхающими. Так, некий мужчина рассказал в соцсетях, что во время прогулки по пляжу он встретил человека с крупной собакой без поводка и намордника. Увиденное сильно насторожило приморца.