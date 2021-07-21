«Достали эти собаки»: серьёзный конфликт произошёл на пляже во Владивостоке

«Давайте пожалеем собачку и будем купать рядом с детьми. …Своих животных жалейте дома. В ванную посадите и... Вообще что хотите с ней дома, то и делайте, ваше дело. Но я здесь при чём, при чём здесь мои внуки? Что вы притащили собачку на пляж и вынуждаете народ терпеть присутствие вашей псины?»;