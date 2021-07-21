Губернатор Приморья на встрече с дольщиками ЖСК «Остров»: взялись — выполним

Posted 21 июля 2021, 03:14
Published 21 июля 2021, 03:14
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
В первую очередь строители приступят к работам в тех домах, где распродано больше всего квартир. Сейчас в завершающей стадии стройка на 2 и 5 очередях индивидуальных жилых домов — они подойдут к финишу в сентябре–октябре. А благоустройством и коммунальными сетями рабочие займутся в 2022 году, когда потеплеет.
В течение 30 дней появятся деньги на достройку 3 из 8 многоквартирных домов, которые являются частью ЖК. Олег Николаевич уточнил, что это будет 140 миллионов (из 400 нужных). А к концу года власти решат вопрос с источником поступления денег на другие 5 домов.
«Раз мы взялись — мы это выполним», — успокоил дольщиков губернатор Приморского края, добавив, что интересы граждан будут защищены.
Отметим, что у Приморья большой и позитивный опыт по защите обманутых дольщиков. Регион находится в так называемой «зелёной зоне» по решению проблем подобного рода. С 2019 года в крае введены в эксплуатацию 15 долгостроев, защищены права более двух с половиной тысяч человек.
Этот вопрос всё время находится на личном контроле главы, на встречу с дольщиками «Острова» Олег Николаевич отправился потому, что хотел услышать мнение людей, погрузиться в их переживания и показать, что их не бросят в беде.
«Когда люди видят, что есть изменения, что на стройке работает подрядная организация, техника, они чувствуют себя спокойнее», — сказал Кожемяко.
Напомним, жилищно-строительный кооператив «Остров» находится на полуострове Саперный и включает в себя 214 индивидуальных строений, 8 многоквартирных домов, 20 дуплексов. Его возведение стартовало в 2016 году. Своё жильё ждут 334 семьи.