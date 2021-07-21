Губернатор Приморья на встрече с дольщиками ЖСК «Остров»: взялись — выполним

В первую очередь строители приступят к работам в тех домах, где распродано больше всего квартир. Сейчас в завершающей стадии стройка на 2 и 5 очередях индивидуальных жилых домов — они подойдут к финишу в сентябре–октябре. А благоустройством и коммунальными сетями рабочие займутся в 2022 году, когда потеплеет.