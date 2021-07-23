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Posted 23 июля 2021, 05:01

Published 23 июля 2021, 05:01

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Пьяный приморец отправил шестерых человек на больничную койку

23 июля 2021, 05:01
Сюжет
Происшествие
Жёсткая авария с пострадавшими произошла накануне в Находке.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, дорожно-транспортное происшествие случилось в районе дома №1 на улице Козина, где столкнулись автомобили Subaru Forester и Honda.

По данным сотрудников Госавтоинспекции, аварию спровоцировал 44-летний водитель «Хонды», который сел за руль, будучи пьяным, и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В результате ДТП пострадали шесть человек: водитель и четыре пассажира Subaru Forester (женщины в возрасте 31, 42, 47 лет и двое мужчин 34 лет и 41 года), а также 45-летний пассажир автомобиля Honda.

Всего, по данным ГИБДД, за минувшие сутки на дорогах края зарегистрировано 56 дорожно-транспортных происшествий, кроме того, за это же время к ответственности привлечены 708 водителей, грубо нарушивших правила дорожного движения.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о жутком ДТП, которое произошло в самом центре Владивостока. Участниками аварии стали внедорожник Toyota Land Cruiser и автомобиль Toyota Grandhiace.

#Новости#Происшествие
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