Пьяный приморец отправил шестерых человек на больничную койку

Posted 23 июля 2021, 05:01
Published 23 июля 2021, 05:01
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, дорожно-транспортное происшествие случилось в районе дома №1 на улице Козина, где столкнулись автомобили Subaru Forester и Honda.
По данным сотрудников Госавтоинспекции, аварию спровоцировал 44-летний водитель «Хонды», который сел за руль, будучи пьяным, и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.
В результате ДТП пострадали шесть человек: водитель и четыре пассажира Subaru Forester (женщины в возрасте 31, 42, 47 лет и двое мужчин 34 лет и 41 года), а также 45-летний пассажир автомобиля Honda.
Всего, по данным ГИБДД, за минувшие сутки на дорогах края зарегистрировано 56 дорожно-транспортных происшествий, кроме того, за это же время к ответственности привлечены 708 водителей, грубо нарушивших правила дорожного движения.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о жутком ДТП, которое произошло в самом центре Владивостока. Участниками аварии стали внедорожник Toyota Land Cruiser и автомобиль Toyota Grandhiace.