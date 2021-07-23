В Приморье подсчитали поступления в бюджет

Posted 23 июля 2021, 04:37
Published 23 июля 2021, 04:37
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Вместе с тем, в министерстве энергетики и газоснабжения Приморья указывают на сложившуюся неблагоприятную ситуацию с неплатежами потребителей, не спешащих расплачиваться с ресурсоснабжающими организациями за потребленные услуги.
В должниках числятся как компании, так и граждане. Последних больше — более 53 процентов из списка всех неплательщиков. Хотя, как отмечается, доля населения с начала года в структуре дебиторской задолженности снизилась на 2 проц.
На заседаниях штаба по обеспечению безопасности электроснабжения края не раз поднимался я вопрос о мероприятиях по снижения задолженности за потребленную электроэнергию перед ПАО «ДЭК». В Приморье у клиентов есть возможность заключить соглашения о реструктуризации долга, согласовать график платежей, передавать показания приборов учета и оплаты квитанций дистанционно.
Отметим, эти меры доступны в рамках реализации государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020–2027 годы.