В жару – без воды: новые масштабные отключения ждут жителей Владивостока – адреса

Из-за плановых ремонтных работ на предстоящей рабочей неделе без холодной воды останутся тысячи жителей дальневосточной столицы, в том числе и в центре города. Учитывая, что Приморье накрыла жаркая и душная погода, можно предположить, что людей, которые не сделают необходимые запасы для бытовых нужд, ждут серьёзные испытания.