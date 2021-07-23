В жару – без воды: новые масштабные отключения ждут жителей Владивостока – адреса

Posted 23 июля 2021, 03:42
Published 23 июля 2021, 03:42
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
График опубликован на официальном сайте «Приморского водоканала».
Из-за плановых ремонтных работ на предстоящей рабочей неделе без холодной воды останутся тысячи жителей дальневосточной столицы, в том числе и в центре города. Учитывая, что Приморье накрыла жаркая и душная погода, можно предположить, что людей, которые не сделают необходимые запасы для бытовых нужд, ждут серьёзные испытания.
Так, в среду, 28 июля, с 3 часов ночи и до 23:45 без холодной воды останется часть потребителей в пригороде Владивостока на улицах Анучинская и Большекаменская.
В четверг, 29 июля, отключения ждут жителей центральных улиц краевого центра. С 9 утра и до 18 часов без воды останутся потребители по адресам Дальзаводская 1-21 и Светланская 78-86.
Также накануне этого дня набирать воду в тазы и вёдра придётся и жителям части Первомайского района. 29 июля с 9 и до 20 часов от холодного водоснабжения отключат потребителей в домах по улицам 2-я Строительная и 3-я Строительная полностью, Борисенко 60, 62, 64, 66, 68, 70, 70а; Монтажная 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7; Никифорова 47, 49, 51, 55, 57; Новожилова 2, 5, 8, 12, 14; Сафонова 26 (Бойлерная).
Наконец, в пятницу, 30 июля, из-за плановых ремонтных работ с 9 и до 13 часов воды не будет в домах по улицам 2-я Центральная 2-18, 3-7 и Главная 60а.