Погода в Приморье: Аномальная жара, пожары и ожоги

«Необходимо защищать кожу от воздействия солнечных лучей, наносить средства с высоким уровнем SPF. Родителям нужно внимательнее смотреть за своими детьми, которые играют на улице во время семейного отдыха. Взрослые могут потом потерпеть боль на перевязках, а у детей с этим сложнее», — рассказал врач-хирург ожогового отделения ДВОМЦ ФМБА Владимир Протопопов.