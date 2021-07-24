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Posted 24 июля 2021, 07:56

Published 24 июля 2021, 07:56

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Погода в Приморье: Аномальная жара, пожары и ожоги

Погода в Приморье: Аномальная жара, пожары и ожоги

24 июля 2021, 07:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Погода
С 23 по 27 июля в Приморском крае установится аномальная жара — температура воздуха в отдельных районах превысит 37 градусов. По данным синоптиков температура воздуха превысит норму на 5-7 градусов, граждан просят сократить пребывание на солнце до минимума.

«По данным Приморского УГМС 23–27 июля в Приморском крае ожидается аномально-жаркая погода 37 градусов и выше. Будьте осторожны на водоёмах, избегайте нахождения на солнце! Соблюдайте меры безопасности! Телефоны: 101,102», — сообщает МЧС Приморья.

В эти дни в Лазовском, Хорольском, Чугуевском муниципальных округах, Пожарском и Кавалеровском районах сохранится четвертый (высокий) класс пожарной опасности в лесах по метеоусловиям. А в Красноармейском районе ожидается местами пятый (высокий) класс пожарной опасности.

Во Владивостоке 23 июля был побит температурный рекорд — воздух прогрелся до +33,1 градусов. Последний раз такая жара отмечалась в этот день в 1968 году, когда столбики термометров поднялись до отметки +31,4 градуса.

Из-за аномальной жары в крае объявили штормовое предупреждение.

Медики отмечают, что в последние дни в больницах увеличилось количество пациентов с солнечными ожогами — ежедневно врачи принимают по 7-10 человек.

«Необходимо защищать кожу от воздействия солнечных лучей, наносить средства с высоким уровнем SPF. Родителям нужно внимательнее смотреть за своими детьми, которые играют на улице во время семейного отдыха. Взрослые могут потом потерпеть боль на перевязках, а у детей с этим сложнее», — рассказал врач-хирург ожогового отделения ДВОМЦ ФМБА Владимир Протопопов.

Во второй половине будущей недели температура может приблизиться к 40-градусной отметке.

Врачи советуют: во время жары стоит увеличить количество овощей и фруктов в ежедневном рационе, пить 1,5-2 литра жидкости в день, чтобы поддерживать водно-солевой баланс в организме — но при этом исключить газированные сахарные напитки, кофе, алкоголь. Также в эти дни следует снизить до минимума физическую активность.

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