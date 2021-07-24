Погода в Приморье: Аномальная жара, пожары и ожоги

Posted 24 июля 2021, 07:56
Published 24 июля 2021, 07:56
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
«По данным Приморского УГМС 23–27 июля в Приморском крае ожидается аномально-жаркая погода 37 градусов и выше. Будьте осторожны на водоёмах, избегайте нахождения на солнце! Соблюдайте меры безопасности! Телефоны: 101,102», — сообщает МЧС Приморья.
В эти дни в Лазовском, Хорольском, Чугуевском муниципальных округах, Пожарском и Кавалеровском районах сохранится четвертый (высокий) класс пожарной опасности в лесах по метеоусловиям. А в Красноармейском районе ожидается местами пятый (высокий) класс пожарной опасности.
Во Владивостоке 23 июля был побит температурный рекорд — воздух прогрелся до +33,1 градусов. Последний раз такая жара отмечалась в этот день в 1968 году, когда столбики термометров поднялись до отметки +31,4 градуса.
Медики отмечают, что в последние дни в больницах увеличилось количество пациентов с солнечными ожогами — ежедневно врачи принимают по 7-10 человек.
«Необходимо защищать кожу от воздействия солнечных лучей, наносить средства с высоким уровнем SPF. Родителям нужно внимательнее смотреть за своими детьми, которые играют на улице во время семейного отдыха. Взрослые могут потом потерпеть боль на перевязках, а у детей с этим сложнее», — рассказал врач-хирург ожогового отделения ДВОМЦ ФМБА Владимир Протопопов.
Во второй половине будущей недели температура может приблизиться к 40-градусной отметке.
Врачи советуют: во время жары стоит увеличить количество овощей и фруктов в ежедневном рационе, пить 1,5-2 литра жидкости в день, чтобы поддерживать водно-солевой баланс в организме — но при этом исключить газированные сахарные напитки, кофе, алкоголь. Также в эти дни следует снизить до минимума физическую активность.