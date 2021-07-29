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Posted 29 июля 2021, 06:02

Published 29 июля 2021, 06:02

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

«А газ у вас?»: все больше приморцев выбирают «голубое топливо»

«А газ у вас?»: все больше приморцев выбирают «голубое топливо»

29 июля 2021, 06:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Газ
Быстрыми темпами идет в Приморском крае подключение частных домов к газу. Жители края оценили преимущества «голубого топлива» и активно подают заявки.

Всего в крае к 2023 году более 70 домов в 28 селах и поселках получат газ. Работы ведутся в рамках реализации государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020–2027 годы».

Однако программы, по которым по которым осуществляется подключение, делятся на два вида: газификация и догазификация. В чем разница?

Специалисты поясняют: первое — это когда для проведения «голубого топлива» к вашему дому буквально начинается с нуля, то есть потребуется построить магистральные сети, проложить трубы по селу, а уж потом вести газ конкретно в ваш дом. Газифицируются, кстати, и крупные производства, и бизнес. И за газификацию приходится платить — слишком много работ нужно сделать.

Догазификация бесплатна. Почему? Потому что дом подключается к уже существующим сетям, газопроводам, которые были ранее проложены в вашем селе или деревне. Догазификация доступна только частным лицам. Для проведения этого дешевого и удобного топлива в ваш дом потребуется проложить трубу только до вашего участка\дома.

Чтобы узнать все детали: в какую программу вы попадаете, сколько и что стоит, какие документы нужны, вам следует обратиться в МФЦ. Также все детали можно уточнить на сайте поставщика услуги.

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#Новости#Общество#Газ#Газопровод#Газификация
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