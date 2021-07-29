«А газ у вас?»: все больше приморцев выбирают «голубое топливо»

Специалисты поясняют: первое — это когда для проведения «голубого топлива» к вашему дому буквально начинается с нуля, то есть потребуется построить магистральные сети, проложить трубы по селу, а уж потом вести газ конкретно в ваш дом. Газифицируются, кстати, и крупные производства, и бизнес. И за газификацию приходится платить — слишком много работ нужно сделать.