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Posted 29 июля 2021, 10:30

Published 29 июля 2021, 10:30

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

«Отбросило на машины»: подробности жёсткого автомесива с пострадавшими в Приморье

29 июля 2021, 10:30
Сюжет
Происшествие
Жёсткое дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло во Владивостоке. Подробности аварии рассказали сотрудники Госавтоинспекции.

Как сообщили «Восток-Медиа» в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, ДТП с участием четырех автомобилей случилось в районе дома № 4 «А» на улице Бородинской.

37-летний мужчина за рулём автомобиля марки Honda Fit ехал со стороны улицы Выселковой в направлении проспекта 100-летия Владивостока. В какой-то момент водитель выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Ist. Удар был настолько мощным, что оба автомобиля отбросило на припаркованные на обочине дороги машины. Так, первая иномарка врезалась в Subaru Impreza, а вторая – в Nissan X-Trail.

В результате происшествия травмы получили пассажир и водитель Honda Fit. Подоспевшие на помощь медики осмотрели мужчин и увезли их в травматологическое отделение «Тысячекоечной» больницы, где пострадавших госпитализировали.

После того, как водитель «Хонды» поправится, ему грозят другие неприятности: в отношении мужчины уже составлены административные протоколы, в том числе за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и управление автомобилем без прав.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке водитель внедорожника Nissan X-Trail бросил бутылку с водой в учебный автомобиль. По всей вероятности, мужчине за рулём кроссовера не понравилось, что впереди идущая машина движется слишком медленно.

#Новости#Происшествие
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