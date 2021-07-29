«Отбросило на машины»: подробности жёсткого автомесива с пострадавшими в Приморье

Posted 29 июля 2021, 10:30
Published 29 июля 2021, 10:30
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
Как сообщили «Восток-Медиа» в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, ДТП с участием четырех автомобилей случилось в районе дома № 4 «А» на улице Бородинской.
37-летний мужчина за рулём автомобиля марки Honda Fit ехал со стороны улицы Выселковой в направлении проспекта 100-летия Владивостока. В какой-то момент водитель выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Ist. Удар был настолько мощным, что оба автомобиля отбросило на припаркованные на обочине дороги машины. Так, первая иномарка врезалась в Subaru Impreza, а вторая – в Nissan X-Trail.
В результате происшествия травмы получили пассажир и водитель Honda Fit. Подоспевшие на помощь медики осмотрели мужчин и увезли их в травматологическое отделение «Тысячекоечной» больницы, где пострадавших госпитализировали.
После того, как водитель «Хонды» поправится, ему грозят другие неприятности: в отношении мужчины уже составлены административные протоколы, в том числе за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и управление автомобилем без прав.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке водитель внедорожника Nissan X-Trail бросил бутылку с водой в учебный автомобиль. По всей вероятности, мужчине за рулём кроссовера не понравилось, что впереди идущая машина движется слишком медленно.