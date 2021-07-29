«Отбросило на машины»: подробности жёсткого автомесива с пострадавшими в Приморье

37-летний мужчина за рулём автомобиля марки Honda Fit ехал со стороны улицы Выселковой в направлении проспекта 100-летия Владивостока. В какой-то момент водитель выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Ist. Удар был настолько мощным, что оба автомобиля отбросило на припаркованные на обочине дороги машины. Так, первая иномарка врезалась в Subaru Impreza, а вторая – в Nissan X-Trail.