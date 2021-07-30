Третьи сутки подряд: синоптики дали прогноз погоды на выходные в Приморье

Завтра, 31 июля, поступит более прохладная воздушная масса. Максимальная температура воздуха упадёт на 1-3 градуса и будет равна +28… +34 градусам, на востоке 20-26 градусов выше нуля. Но при этом существенных осадков не ожидается.