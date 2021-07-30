Третьи сутки подряд: синоптики дали прогноз погоды на выходные в Приморье

Posted 30 июля 2021, 08:46
Published 30 июля 2021, 08:46
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Синоптики сообщают, что предупреждения об аномальной жаре перестали действовать 29 июля.
Завтра, 31 июля, поступит более прохладная воздушная масса. Максимальная температура воздуха упадёт на 1-3 градуса и будет равна +28… +34 градусам, на востоке 20-26 градусов выше нуля. Но при этом существенных осадков не ожидается.
1 августа влияние гребня антициклона сохранится. Жара спадёт, но осадков быть не должно.
В столице региона 31 июля будет держаться облачная погода без осадков. К вечеру может подняться ветер. Температура воздуха составит +25… +28 градусов.
В первый день августа будет пасмурно и ветрено, но без существенных осадков.
«Температура воды в заливе Посьета +29 градусов, бухте Находка +25 градусов, в Амурском заливе третьи сутки держится у отметки +28 градусов. Понижение температуры воздуха и сильный ветер приведут к понижению температуры воды», — утверждают синоптики.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что после аномальной жары Борис Кубай прогнозирует Приморью обильные осадки — огромное количество. Выход тайфуна, по предварительным расчётам, придётся на 4–7 августа.