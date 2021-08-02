Семь человек, включая детей, пострадали в жёстком автомесиве на трассе в Приморье

Posted 2 августа 2021, 09:38
Published 2 августа 2021, 09:38
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, ДТП произошло в районе Лесозаводска.
36-летний мужчина за рулём Nissan Note ехал по трассе А-370 «Уссури» со стороны города Хабаровска в сторону Владивостока. По неизвестным причинам он выехал на полосу встречного движения, где его автомобиль столкнулся с машинами Toyota Prius и Toyota Wish.
В результате аварии травмы различной степени тяжести получили семь человек: водитель и пассажиры Toyota Wish (43-летний мужчина, его 37-летняя жена и три дочки в возрасте 2 года, 8 и 15 лет), 36-летний водитель Nissan Note и его 35-летняя супруга. Не пострадал лишь 41-летний водитель Toyota Prius.
На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Медики осмотрели пострадавших и увезли их в больницу.
В ГИБДД также подчеркнули, что все участники происшествия были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать более тяжких последствий.
Известно, что водительский стаж владельца Nissan Note составляет 12 лет. В момент аварии мужчина был трезв. ДТП произошло в светлое время суток на сухом асфальте. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют подробности и причины случившегося.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в курортных зонах Приморья — в особенности находящихся на территории Хасанского района — грядут полицейские проверки.