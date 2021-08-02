Семь человек, включая детей, пострадали в жёстком автомесиве на трассе в Приморье

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили семь человек: водитель и пассажиры Toyota Wish (43-летний мужчина, его 37-летняя жена и три дочки в возрасте 2 года, 8 и 15 лет), 36-летний водитель Nissan Note и его 35-летняя супруга. Не пострадал лишь 41-летний водитель Toyota Prius.