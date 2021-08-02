vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 августа 2021, 09:38

Published 2 августа 2021, 09:38

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Семь человек, включая детей, пострадали в жёстком автомесиве на трассе в Приморье

Семь человек, включая детей, пострадали в жёстком автомесиве на трассе в Приморье

2 августа 2021, 09:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Происшествие
Семь человек, включая троих детей, пострадали в жёсткой аварии с участием трёх автомобилей, которая произошла на трассе в Приморье.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, ДТП произошло в районе Лесозаводска.

36-летний мужчина за рулём Nissan Note ехал по трассе А-370 «Уссури» со стороны города Хабаровска в сторону Владивостока. По неизвестным причинам он выехал на полосу встречного движения, где его автомобиль столкнулся с машинами Toyota Prius и Toyota Wish.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили семь человек: водитель и пассажиры Toyota Wish (43-летний мужчина, его 37-летняя жена и три дочки в возрасте 2 года, 8 и 15 лет), 36-летний водитель Nissan Note и его 35-летняя супруга. Не пострадал лишь 41-летний водитель Toyota Prius.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Медики осмотрели пострадавших и увезли их в больницу.

В ГИБДД также подчеркнули, что все участники происшествия были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать более тяжких последствий.

Известно, что водительский стаж владельца Nissan Note составляет 12 лет. В момент аварии мужчина был трезв. ДТП произошло в светлое время суток на сухом асфальте. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют подробности и причины случившегося.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в курортных зонах Приморья — в особенности находящихся на территории Хасанского района — грядут полицейские проверки.

#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика