В удэгейском селе на территории нацпарка «Бикин» случился пожар

Пожар в частном жилом доме случился в селе Красный Яр. Соответствующее сообщение дошло до пожарных в 7:46, а к 7:48 по указанному адресу приехал расчёт. Как выяснилось на месте, огнём были охвачены кровля и крыльцо дома.