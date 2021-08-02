В удэгейском селе на территории нацпарка «Бикин» случился пожар

Posted 2 августа 2021, 03:24
Published 2 августа 2021, 03:24
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Пожар в частном жилом доме случился в селе Красный Яр. Соответствующее сообщение дошло до пожарных в 7:46, а к 7:48 по указанному адресу приехал расчёт. Как выяснилось на месте, огнём были охвачены кровля и крыльцо дома.
Уже к 7:51 пламя удалось локализовать, а к 8:20 его потушили полностью. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, обошлось без пострадавших.
«На тушении были задействованы 2 человека личного состава и 1 единица техники», — добавили в приморском управлении МЧС.
Ранее «Восток-Медиа» писало о страшном пожаре, случившемся в частном доме, расположенном в Арсеньеве. За считанные минуты после начала возгорания пламя выжгло 2 этажа дома, оставив проживавшую там семью без крыши над головой.
Другое возгорание в частном доме произошло в посёлке Барабаш. Огнём были охвачен стены и крыша, общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров. На тушение пламени шло порядка 2-х часов.