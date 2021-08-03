Таксист-торопыга на «встречке» стал антигероем соцсетей

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что количество дорожно-транспортных происшествий с участием такси продолжает расти в Приморье. Так, в июле всего за два дня сотрудники Госавтоинспекции выявили более 380 нарушений правил дорожного движения, совершённых водителями такси. В ГИБДД рассказали, что многие таксисты безответственно отнеслись к использованию ремней безопасности, а некоторые грубо нарушали ПДД, выезжая на встречную полосу и даже на трамвайные пути.