Таксист-торопыга на «встречке» стал антигероем соцсетей

Posted 3 августа 2021, 11:46
Published 3 августа 2021, 11:46
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
Как сообщается в Instagram-паблике dpscontrol125rus, случай произошёл на трассе в районе посёлка Тавричанка.
Происшествие попало на видео. На кадрах видно, как водитель такси пытается совершить обгон впереди идущей машины по встречной полосе прямо перед «носом» идущего навстречу большегруза.
«Дорога на Тавричанку, где каждый второй едет по встречной полосе. Таксисты – не исключение, не думают о своих пассажирах», – пишет очевидец.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что количество дорожно-транспортных происшествий с участием такси продолжает расти в Приморье. Так, в июле всего за два дня сотрудники Госавтоинспекции выявили более 380 нарушений правил дорожного движения, совершённых водителями такси. В ГИБДД рассказали, что многие таксисты безответственно отнеслись к использованию ремней безопасности, а некоторые грубо нарушали ПДД, выезжая на встречную полосу и даже на трамвайные пути.
Напомним, только за последние недели в Приморье произошло два вопиющих случая с участием водителей такси, которые вызвали широкий общественный резонанс. Так, во Владивостоке таксист на «Приусе» намеренно не пропустил машину скорой помощи, а в центре дальневосточной столице конфликт на дороге с участием таксиста и вовсе едва не закончился поножовщиной.