Сотрудники торговой сети «Пятёрочка» установили мировой рекорд

Чтобы оказаться в книге мировых достижений, необходимо, чтобы минимальная численность участников составила минимум 500 человек, длительность онлайн-тренировки должна составлять не менее 30 минут, но и не больше 4 часов без перерывов, а участникам нужно отослать фотоснимки в спортивной форме, сделанные по заранее определенным критериям, строго в момент, когда проходит мероприятие, и всю тренировку необходимо провести при включенной камере.