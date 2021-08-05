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Posted 5 августа 2021, 16:49

Published 5 августа 2021, 16:49

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Сотрудники торговой сети «Пятёрочка» установили мировой рекорд

Сотрудники торговой сети «Пятёрочка» установили мировой рекорд

5 августа 2021, 16:49
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Торговая сеть «Пятёрочка» организовала самую масштабную онлайн-тренировку в рамках корпоративной спартакиады «Турбостарты», результаты которой позволили ей войти в Книгу рекордов Гиннесса.

Как уточнили в пресс-службе торговой сети, в рамках традиционной корпоративной летней спартакиады «Турбостарты» 31 июля в одно время в 10 российских городах к совместной онлайн-тренировке «Пятёрочки» присоединились более 600 человек. Среди них — персонал компании и все желающие, а также те, кому близка философия здорового образа жизни, сообщает eg.ru.

Чтобы оказаться в книге мировых достижений, необходимо, чтобы минимальная численность участников составила минимум 500 человек, длительность онлайн-тренировки должна составлять не менее 30 минут, но и не больше 4 часов без перерывов, а участникам нужно отослать фотоснимки в спортивной форме, сделанные по заранее определенным критериям, строго в момент, когда проходит мероприятие, и всю тренировку необходимо провести при включенной камере.

Занятие под наблюдением куратора, лыжника, олимпийского чемпиона Александра Легкова и руководством тренера с многолетним опытом, эксперта групповых программ и ведущего шоу на федеральных каналах Руслана Панова длилось три четверти часа — 45 минут.

»…Для регистрации рекорда нужно было чёткое и слаженное выполнение всех упражнений. Уверена, что положительная атмосфера, сложившаяся на тренировке, привлечет как можно больше людей в спорт, будет мотивировать их на занятия физкультурой на регулярной основе», — считает HRD торговой сети «Пятёрочка» Лариса Бодягина.

«Пятёрочка» стала первой компанией в мире, поставившей такой спортивный рекорд. Но он возник не просто так — уже седьмой год подряд компания организует внутреннюю спартакиаду для тех работников, кто разделяет принципы здорового образа жизни.

«Мне очень близок новый тренд, следуя которому современные компании проводят в жизнь и поддерживают ЗОЖ-инициативы. Полагаю, что для людей сейчас важно трудиться в социально ориентированной компании, которая проявляет о них заботу, внедряет полезные обществу проекты», — сказал Легков.

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