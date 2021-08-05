Сотрудники торговой сети «Пятёрочка» установили мировой рекорд

Posted 5 августа 2021, 16:49
Published 5 августа 2021, 16:49
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Как уточнили в пресс-службе торговой сети, в рамках традиционной корпоративной летней спартакиады «Турбостарты» 31 июля в одно время в 10 российских городах к совместной онлайн-тренировке «Пятёрочки» присоединились более 600 человек. Среди них — персонал компании и все желающие, а также те, кому близка философия здорового образа жизни, сообщает eg.ru.
Чтобы оказаться в книге мировых достижений, необходимо, чтобы минимальная численность участников составила минимум 500 человек, длительность онлайн-тренировки должна составлять не менее 30 минут, но и не больше 4 часов без перерывов, а участникам нужно отослать фотоснимки в спортивной форме, сделанные по заранее определенным критериям, строго в момент, когда проходит мероприятие, и всю тренировку необходимо провести при включенной камере.
Занятие под наблюдением куратора, лыжника, олимпийского чемпиона Александра Легкова и руководством тренера с многолетним опытом, эксперта групповых программ и ведущего шоу на федеральных каналах Руслана Панова длилось три четверти часа — 45 минут.
»…Для регистрации рекорда нужно было чёткое и слаженное выполнение всех упражнений. Уверена, что положительная атмосфера, сложившаяся на тренировке, привлечет как можно больше людей в спорт, будет мотивировать их на занятия физкультурой на регулярной основе», — считает HRD торговой сети «Пятёрочка» Лариса Бодягина.
«Пятёрочка» стала первой компанией в мире, поставившей такой спортивный рекорд. Но он возник не просто так — уже седьмой год подряд компания организует внутреннюю спартакиаду для тех работников, кто разделяет принципы здорового образа жизни.
«Мне очень близок новый тренд, следуя которому современные компании проводят в жизнь и поддерживают ЗОЖ-инициативы. Полагаю, что для людей сейчас важно трудиться в социально ориентированной компании, которая проявляет о них заботу, внедряет полезные обществу проекты», — сказал Легков.