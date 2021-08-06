Во Владивосток прибудут военные корабли из Китая, Вьетнама и Мьянмы

Posted 6 августа 2021, 05:14
Published 6 августа 2021, 05:14
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, открытие игр запланировано на 22 августа. Конкурс будет состоять из трех этапов: первый — применение вооружения корабля по предназначению, второй — соревнование по борьбе за живучесть корабля и спасательной подготовке и третий — соревнование по морской выучке.
Все мероприятия пройдут в морских полигонах акватории залива Петра Великого и специальных площадках Тихоокеанского флота во Владивостоке — главной базе Тихоокеанского флота.
В международном конкурсе примут участие четыре команды: экипажи кораблей ВМС Китайской Народной Республики, ВМС Социалистической Республики Вьетнам и ВМС Республики Союз Мьянма. Военно-морской флот России представит экипаж одного из корветов ТОФ.
Одними из основных целей конкурса являются укрепление международного военного и военно-технического сотрудничества, обмен опытом и повышение уровня профессиональной выучки участников.