Во Владивосток прибудут военные корабли из Китая, Вьетнама и Мьянмы

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, открытие игр запланировано на 22 августа. Конкурс будет состоять из трех этапов: первый — применение вооружения корабля по предназначению, второй — соревнование по борьбе за живучесть корабля и спасательной подготовке и третий — соревнование по морской выучке.