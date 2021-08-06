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Posted 6 августа 2021, 05:14

Published 6 августа 2021, 05:14

Modified 18 февраля, 06:50

Updated 18 февраля, 06:50

Во Владивосток прибудут военные корабли из Китая, Вьетнама и Мьянмы

6 августа 2021, 05:14
Сюжет
ТОФ
Военные корабли из ряда стран прибудут во Владивосток и примут участие в финальном этапе конкурса по морской выучке «Кубок моря» Армейских международных игр 2021 года (АрМИ-2021).

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, открытие игр запланировано на 22 августа. Конкурс будет состоять из трех этапов: первый — применение вооружения корабля по предназначению, второй — соревнование по борьбе за живучесть корабля и спасательной подготовке и третий — соревнование по морской выучке.

Все мероприятия пройдут в морских полигонах акватории залива Петра Великого и специальных площадках Тихоокеанского флота во Владивостоке — главной базе Тихоокеанского флота.

В международном конкурсе примут участие четыре команды: экипажи кораблей ВМС Китайской Народной Республики, ВМС Социалистической Республики Вьетнам и ВМС Республики Союз Мьянма. Военно-морской флот России представит экипаж одного из корветов ТОФ.

Одними из основных целей конкурса являются укрепление международного военного и военно-технического сотрудничества, обмен опытом и повышение уровня профессиональной выучки участников.

#Новости#Общество#Владивосток#ТОФ#Учения
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