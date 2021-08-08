Картина дня в Приморье: экскурсия в автобусе, два тайфуна и день строителя

В России отмечается День строителя. Согласно статистике в Приморском крае в сфере строительства заняты более 25 тысяч человек. Всего в России 6,4 миллионов строителей и сегодня, 8 августа они отмечают профессиональный праздник работников строительной отрасли — День строителя. Первый раз этот праздник был учрежден 12 августа 1956 года Никитой Хрущевым в 1956 году во время визита на строящуюся Жигулевскую ГЭС. Глава Союза был так поражен масштабами строительства, что решил отдать дань почтения труду людей, которые заняты в сфере строительства.