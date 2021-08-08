Картина дня в Приморье: экскурсия в автобусе, два тайфуна и день строителя

Posted 8 августа 2021, 08:06
Published 8 августа 2021, 08:06
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Экскурсия в автобусе
Девушка во Владивостоке провела пассажирам автобуса экскурс в историческую жизнь Владивостока. Она рассказала людям об истории городского вокзала от которого отходит автобус.
Согласно опубликованной информации, экскурсия была проведена для пассажиров автобуса № 31, который отходит от железнодорожного вокзала. Девушка-экскурсовод рассказала людям о том каким был Владивосток раньше и чьим решением было строительство железнодорожного вокзала.
Два тайфуна
Тайфун с говорящим названием «Лупит» и следующий за ним «Миринэ» не дойдут до Приморского края. Они свернут по пути и не окажут на регион влияния.
Специалисты говорят, что циклон «Миринэ» на данный момент сфокусирован в Филиппинском море. При этом он продолжает движение в сторону северо-востока. До девятого числа тайфун будет терзать остров Хонсю. В понедельник тайфун уйдет из Японии, но до Приморья не доберется.
День Строителя
В России отмечается День строителя. Согласно статистике в Приморском крае в сфере строительства заняты более 25 тысяч человек. Всего в России 6,4 миллионов строителей и сегодня, 8 августа они отмечают профессиональный праздник работников строительной отрасли — День строителя. Первый раз этот праздник был учрежден 12 августа 1956 года Никитой Хрущевым в 1956 году во время визита на строящуюся Жигулевскую ГЭС. Глава Союза был так поражен масштабами строительства, что решил отдать дань почтения труду людей, которые заняты в сфере строительства.