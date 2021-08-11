Вернётся ли лето? Синоптики уточнили прогноз погоды на выходные в Приморье

Posted 11 августа 2021, 06:51
Published 11 августа 2021, 06:51
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Как сообщают специалисты «Примпогоды», уже к выходным облачная и прохладная погода уступит место летнему солнцу.
В субботу осадки на территории региона прекратятся, станет более ясно. Минимальная температура на большей части региона составит от 12 до 19 градусов. Днём столбики термометров вырастут до 20-28 градусов.
В воскресенье ещё больше потеплеет — в край придёт долгожданное солнце, вернув лето на территорию Приморья.
Во Владивостоке также будет солнечно, около 23-26 градусов в дневное время.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на юге Приморского края прилив воды из-за активности тайфуна над Японским морем превратил объекты инфраструктуры в островки среди моря. Как отмечают граждане, новый облик места подходит для эффектных фотосессий.
Хотя вихрь прошёл далеко от Приморья, его влияние на Японское море привело к образованию волн, захлестнувших приморские пляжи. Неприятная ситуация наблюдалась на юге региона, где наплыв воды вынудил некоторых отдыхающих буквально спасаться бегством.