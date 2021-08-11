Вернётся ли лето? Синоптики уточнили прогноз погоды на выходные в Приморье

Сюжет Погода

В последнее время на территории Приморья отмечается серьёзное похолодание. Дождь, свежий ветер и отголоски тайфуна «Лупит» принесли в край почти что осеннюю погоду. Однако, вскоре ситуация может измениться.

Как сообщают специалисты «Примпогоды», уже к выходным облачная и прохладная погода уступит место летнему солнцу. В субботу осадки на территории региона прекратятся, станет более ясно. Минимальная температура на большей части региона составит от 12 до 19 градусов. Днём столбики термометров вырастут до 20-28 градусов. В воскресенье ещё больше потеплеет — в край придёт долгожданное солнце, вернув лето на территорию Приморья. Во Владивостоке также будет солнечно, около 23-26 градусов в дневное время. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на юге Приморского края прилив воды из-за активности тайфуна над Японским морем превратил объекты инфраструктуры в островки среди моря. Как отмечают граждане, новый облик места подходит для эффектных фотосессий. Хотя вихрь прошёл далеко от Приморья, его влияние на Японское море привело к образованию волн, захлестнувших приморские пляжи. Неприятная ситуация наблюдалась на юге региона, где наплыв воды вынудил некоторых отдыхающих буквально спасаться бегством.