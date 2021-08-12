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Posted 12 августа 2021, 03:48

Published 12 августа 2021, 03:48

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Расписание движения приморских электричек изменится из-за ремонтных работ

Расписание движения приморских электричек изменится из-за ремонтных работ

12 августа 2021, 03:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Железная дорога
Из-за ремонтных работ на железнодорожных путях Приморья будет изменено расписание поездов. Переносы и отмены рейсов ожидаются в период 13–17 августа, как сообщают в пресс-службе «Экспресса Приморья».

Поезда № 6709, № 671 и № 6712 будут отменены на направлении Владивосток — Новочугуевка 13 и 15 августа. Обратные поезда № 6711, № 6713 и № 6714, обычно следующие из Новочугуевки во Владивосток, не поедут по этому маршруту 14 и 16 августа.

Также будут внесены изменения в график следования поезда № 6304 из Раздольного во Владивосток. В период 15–16 августа он будет отходить от станции Раздольное в 18:35 вместо обычных 17:35, из-за чего всё расписание сдвигается на 60 минут.

Обратная ситуация 15–16 августа произойдёт с составом № 6366 «Спасск-Дальний — Владивосток». Этот поезд покинет Спасск-Дальний в 15:40 — на 20 минут раньше стандартных 16:00. К конечной станции во Владивостоке он прибудет в 20:04 вместо 20:20.

«№ 6367 „Владивосток — Спасск-Д“ (в расписании от ст. Владивосток — 10:55) на участке Барановский — Спасск-Д курсирует ПОЗЖЕ от расписания на 8 минут», — рассказали в пресс-службе о других изменениях 15–17 августа.

Наконец, 17 августа поезд № 6371 по маршруту «Владивосток — Уссурийск» на промежутке Раздольное — Уссурийск будет отставать на 6 минут от стандартного расписания.

Обратный поезд, № 6372, будет приезжать на все остановки дальше Уссурийска на 6 минут позже обычного.

Ранее «Восток-Медиа» писало о новой электричке, которая с августа выйдет на маршруты Приморского края. Этот состав станет 2-м за 2021 год пополнением краевого парка железнодорожного транспорта.

#Новости#Общество#Железная дорога
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