Новые учебники — Хабаровскому краю. Полмиллиона уже закуплено

Более полумиллиона учебников заказал Хабаровский край для отправки в школы региона. На эти цели из бюджета края было выделено больше 220 миллионов рублей (на 74 миллиона больше, чем в 2020-м). Крупная партия — 95 процентов от всего заказа — обучающей литературы уже поступила и распределяется по школам.

Как сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края, все учебники соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту и входят в перечень учебной литературы, который утверждается Министерством просвещения РФ. Книги заказываются для пополнения фонда школьных библиотек — в предстоящем учебном году количество учащихся больше почти на две тысячи человек. К началу учебного года все учебники будут доставлены в школы в муниципальных районах и городских округах. Там их бесплатно выдадут учащимся. Педагог-библиотекарь хабаровской школы № 15 Анастасия Селезнева рассказала: в библиотеку учебного учреждения поступило 1489 экземпляров. Сейчас формируются комплекты из школьного библиотечного фонда и новых учебников. «Перед 1 сентября мы напомним детям и их родителям, что к книгам нужно относиться аккуратно. Хотя наши дети и так довольно бережно обращаются с учебниками, используют обложки. Это видно во время регулярных рейдов, которые мы проводим в классах. Лучших поощряем грамотами или закладками», — рассказала Анастасия. Фонды школьных библиотек Приморского края пополняются ежегодно. Те учебные издания, что пришли в негодность, списываются и утилизируются. Их заменяют новые учебники из свежей закупки.