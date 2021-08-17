«Девушки так не умеют ждать»: рыжий кобель «из кино» восхитил соцсети

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало историю другой собаки, которую местные жители назвали «приморским Хатико» за её преданность хозяину. Напомним, 11 сентября прошлого года на железнодорожной станции Тигровое появился пёс. Он отказывался уходить с места и всё время сидел на платформе — многие местные жители предположили, что животное просто-напросто решили таким образом выбросить. Сельчане подкармливали собаку, а после решили найти ему нового хозяина через соцсети. К счастью история завершилась благополучно: одна из местных жительниц взяла животное в семью.