«Девушки так не умеют ждать»: рыжий кобель «из кино» восхитил соцсети

Posted 17 августа 2021, 09:31
Published 17 августа 2021, 09:31
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Сообщение о собаке появилось во вторник, 17 августа, в Instagram-паблике dps_controlnews.
Как заверяет одна из подписчиц, собака очень добрая и ведёт себя неагрессивно.
«Медперсонал предполагает, что ждёт хозяина», – написала девушка.
Трогательная история очередного «приморского Хатико», который скучает по своему двуногому другу и ищет его в больнице, растрогала некоторых пользователей социальных сетей. В комментариях тут же появились и другие версии происходящего.
«Единственный, кто ждёт. Девушки так не умеют ждать»;
«Она там с июня. Пёсик дружелюбный»;
«На флюорографию записывалась»;
«А может, и на лечение»;
«Может, у неё щенки, и она помощи ищет?»;
«Это кобель», – написали приморцы в комментариях.
Ранее «Восток-Медиа» рассказывало историю другой собаки, которую местные жители назвали «приморским Хатико» за её преданность хозяину. Напомним, 11 сентября прошлого года на железнодорожной станции Тигровое появился пёс. Он отказывался уходить с места и всё время сидел на платформе — многие местные жители предположили, что животное просто-напросто решили таким образом выбросить. Сельчане подкармливали собаку, а после решили найти ему нового хозяина через соцсети. К счастью история завершилась благополучно: одна из местных жительниц взяла животное в семью.