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Posted 17 августа 2021, 09:31

Published 17 августа 2021, 09:31

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

«Девушки так не умеют ждать»: рыжий кобель «из кино» восхитил соцсети

«Девушки так не умеют ждать»: рыжий кобель «из кино» восхитил соцсети

17 августа 2021, 09:31
Фото: тематическое фото. Медиахолдинг1Mi.
Большой рыжий пёс уже на протяжении многих дней приходит к двери приёмного отделения городской клинической больницы в приморском городе Большой Камень.

Сообщение о собаке появилось во вторник, 17 августа, в Instagram-паблике dps_controlnews.

Как заверяет одна из подписчиц, собака очень добрая и ведёт себя неагрессивно.

«Медперсонал предполагает, что ждёт хозяина», – написала девушка.

Трогательная история очередного «приморского Хатико», который скучает по своему двуногому другу и ищет его в больнице, растрогала некоторых пользователей социальных сетей. В комментариях тут же появились и другие версии происходящего.

«Единственный, кто ждёт. Девушки так не умеют ждать»;

«Она там с июня. Пёсик дружелюбный»;

«На флюорографию записывалась»;

«А может, и на лечение»;

«Может, у неё щенки, и она помощи ищет?»;

«Это кобель», – написали приморцы в комментариях.

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало историю другой собаки, которую местные жители назвали «приморским Хатико» за её преданность хозяину. Напомним, 11 сентября прошлого года на железнодорожной станции Тигровое появился пёс. Он отказывался уходить с места и всё время сидел на платформе — многие местные жители предположили, что животное просто-напросто решили таким образом выбросить. Сельчане подкармливали собаку, а после решили найти ему нового хозяина через соцсети. К счастью история завершилась благополучно: одна из местных жительниц взяла животное в семью.

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