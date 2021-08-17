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Posted 17 августа 2021, 10:09

Published 17 августа 2021, 10:09

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

«Это нечто, теперь я видел всё»: видео из Приморья произвело фурор в сети

«Это нечто, теперь я видел всё»: видео из Приморья произвело фурор в сети

17 августа 2021, 10:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сотрудники приморского парка «Белый лев» показали, как выглядит новорожденный птенец голубя.

Трогательное видео с малышом, который только недавно вылупился из яйца, было опубликовано на официальной странице парка в социальной сети Instagram.

Как рассказал директор парка «Белый лев» Виктор Агафонов, новорожденные голуби выглядят очень забавно: они маленькие, полностью лысые, с огромными глазами и крупным клювом.

«В первые сутки жизни у них отсутствуют слух, зрение, перья и пух – точно определить, что перед вами именно голубёнок, может только знающий человек. Кстати, именно такой невзрачный вид и спасает жизнь птенцам – такой «ужин» выглядит малоаппетитно, и потому голубята не представляют никакого интереса для кошек, собак и хищных птиц», – пояснил Виктор.

Он также добавил, что первые одну-две недели после своего «рождения» птенцы голубей питаются преимущественно выделениями стенок зоба своих родителей — так называемым «птичьим молоком», имеющим консистенцию густой сметаны и содержащим все органические и минеральные вещества, необходимые для развития птенцов. Через некоторое время птенцы переходят на зерно и другой грубый корм.

Также сотрудники парка «Белый лев» показали одного из родителей птенца – белоснежного и очень красивого, но вместе с тем грозного голубя-павлина. Почувствовав приближение человека, голубь-отец стремительно атаковал палец директора парка, едва не причинив ему повреждения.

Видео с птенцом голубя и его величественным отцом привело пользователей соцсетей в настоящий восторг.

«Из гадкого голубенка вырастет большой и белый голубь мира. Но до этого я действительно птенцов голубя не видела. Спасибо, что показали»;

«Голубей полно вокруг, а птенцов их никогда не видела. Даже на крыше в голубятне. Где они их прячут? Вот страшные-то»;

«Наконец-то! Теперь можно говорить, что видел всё!»;

«Какое чудо природы!»;

«Батя суровый», – написали подписчики в комментариях.

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало историю спасения водоплавающей птицы чомги (другое её название – «большая поганка»).

#Новости#Наука и технологии
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