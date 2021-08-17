«Это нечто, теперь я видел всё»: видео из Приморья произвело фурор в сети

«В первые сутки жизни у них отсутствуют слух, зрение, перья и пух – точно определить, что перед вами именно голубёнок, может только знающий человек. Кстати, именно такой невзрачный вид и спасает жизнь птенцам – такой «ужин» выглядит малоаппетитно, и потому голубята не представляют никакого интереса для кошек, собак и хищных птиц», – пояснил Виктор.