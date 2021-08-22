Гороскоп на 23 августа: Львы находят новых партнёров, а слова Козерогов творят чудеса

ТЕЛЬЦАМ показано работать над настроением и самочувствием. Запишитесь в бассейн или на танцы вместе с друзьями. Какими бы замечательными ни казались вам ваши планы, не ждите, что окружающие их немедленно поддержат: некоторым людям нужно время, чтобы созреть.