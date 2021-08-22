Гороскоп на 23 августа: Львы находят новых партнёров, а слова Козерогов творят чудеса

Posted 22 августа 2021, 07:30
Published 22 августа 2021, 07:30
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
ОВНЫ могут получить прибыль, обучая других какому-то делу. Умение излагать свои мысли поможет добиться цели. Именно сегодня вы сможете принять верное решение насчёт проблемы, которая волновала вас долгое время.
ТЕЛЬЦАМ показано работать над настроением и самочувствием. Запишитесь в бассейн или на танцы вместе с друзьями. Какими бы замечательными ни казались вам ваши планы, не ждите, что окружающие их немедленно поддержат: некоторым людям нужно время, чтобы созреть.
БЛИЗНЕЦЫ, будьте осмотрительнее, не полагайтесь без оглядки на малознакомых личностей. Некоторым захочется уделить внимание домашнему очагу — если вы сделаете хотя бы часть из того, что задумали, моральное удовлетворение вам обеспечено!
РАКИ сейчас с необычайным упорством стремятся к своей цели. Возможны интуитивные озарения, личные переживания будут носить необычный характер. Сегодня следует особенно бережно относиться к чувствам других людей.
ЛЬВЫ найдут новых деловых партнёров. Хотя многим романтические настроения не позволят заняться решением конкретных задач. В семье рождаются совместные планы, требующие крупных затрат и много свободного времени.
ДЕВЫ, если в последнее время вы постоянно думаете об увеличении доходов, то как раз сегодня есть шанс выйти на новый финансовый источник. Для надёжности можно заручиться поддержкой знакомого, пообщаться с более опытными людьми.
У ВЕСОВ успешно складывается любая совместная деятельность. Причём ваша внешность может оказать такое же влияние на ход дел, как и ваши деловые качества. Но стоит учесть, что большинство людей плохо воспринимают жёсткие приказы.
Для СКОРПИОНОВ особенно важно общение с партнёрами, обмен идеями, мнениями. Сил у вас — хоть отбавляй, только управлять ими получается плохо. Если возникнет конфликт, ситуацию спасет ваше благоразумие и самоирония.
СТРЕЛЬЦАМ следует избегать нервных перегрузок, и, в то же время, очень желательно найти время для нагрузок физических. Вторая половина дня отлично пройдет в небольшой компании — пригласите в гости самых близких друзей или наведайтесь в гости сами.
КОЗЕРОГИ, ваши слова будут обладать сегодня особой силой. Успех вероятен в публичных выступлениях, рекламных акциях. Многих ждут удачные покупки и приобретения.
У ВОДОЛЕЕВ — день освобождения от дурных привычек, особенно это касается питания. К тому же, это удачное время для поездок, встреч, обмена информацией. Вы весьма удачно выходите на нужные решения, только не забывайте о чувствах окружающих.
РЫБЫ, собравшись с мыслями, легко справятся с профессиональными задачами. Время, посвящённое любимому занятию, стало бы прекрасным завершением дня. Особое внимание сегодня следует обратить на совместную работу и отдых.