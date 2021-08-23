Борис Кубай — про уникальное лето, аномальную жару и «хилые» тайфуны

При этом в приэкваториальной зоне Тихого океана были крайне благоприятные условия для зарождения тайфунов. Они были настолько благоприятными, что за раз могли родиться от 3 до 5 тайфунов. Но они сами себя и ликвидировали — каждый из тропических штормов пытался забрать у других энергию, не позволяя никому разрастись до полноценного мощного тайфуна. Если же один из них всё-таки побеждал, то на пути следования его поджидали другие проблемы: потеря энергии при переваливании через острова при полном отсутствии возможностей регенерации на атмосферном фронте из-за процесса блокирования.