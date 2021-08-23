Борис Кубай — про уникальное лето, аномальную жару и «хилые» тайфуны

Posted 23 августа 2021, 03:27
Published 23 августа 2021, 03:27
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
Через девять дней наступит новый календарный сезон, а о лете 2021 года останутся лишь воспоминания и яркие фотокарточки. О том, каким было любимое приморцами время года, рассказал Борис Викторович.
«Лето 2021 года в Приморском крае действительно можно назвать уникальным. Это и аномально высокая температура воздуха и морской воды, и большое количество солнечных дней, и „хилые“ тайфуны, и, как следствие, продолжительная засуха», — сказал Кубая, объяснив всё вышеперечисленное аномальными особенностями атмосферной циркуляции.
По словам главного синоптика региона, июнь и июль в этом году будто поменялись местами.
Привычный для первого летнего месяца антициклон был сдвинут на Камчатку, в итоге влияние холодного Охотского моря на приморскую погоду было минимальным.
В начале июля спустился охотоморский циклон, перекрывший влияние депрессии на погоду в крае. В итоге все циклоны и атмосферные фронты с сильными осадками двигались к северу.
При этом в приэкваториальной зоне Тихого океана были крайне благоприятные условия для зарождения тайфунов. Они были настолько благоприятными, что за раз могли родиться от 3 до 5 тайфунов. Но они сами себя и ликвидировали — каждый из тропических штормов пытался забрать у других энергию, не позволяя никому разрастись до полноценного мощного тайфуна. Если же один из них всё-таки побеждал, то на пути следования его поджидали другие проблемы: потеря энергии при переваливании через острова при полном отсутствии возможностей регенерации на атмосферном фронте из-за процесса блокирования.
Во второй декаде августа приморцы ощутили непривычное для этого времени первое дыхание осени, температурный фон оказался даже ниже нормы. Однако этот период был не очень продолжительным, после смены движения воздушных масс вновь стало теплеть.
На данный момент над акваторией Восточно-Китайского моря продвигается тропический шторм OMAIS. Но и у него, по словам Кубая, нет перспектив.
«Скорее всего, в ближайшие сутки он станет „бывшим“ тропическим циклоном, превратится в ложбину циклона, дальше пройдет вместе с ней над территорией Приморья и Японского моря, вызвав усиление ветра до штормовых значений и дожди от умеренных до сильных», — уточнил Борис Викторович.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что синоптики прогнозируют ухудшение погоды 25 августа — есть три версии развития событий.