«Даже в ладошку не помещаются»: внушительный размер впечатлил приморцев

Так, на странице популярного блога о погоде pogoda_25_region в социальной сети Instagram во вторник, 24 августа, была размещена грибная подборка от подписчиков из разных районов края. На фото: целые ведра аппетитных лесных лакомств от боровиков до лисичек. Попадаются приморцам и огромные экземпляры, шляпки которых даже не помещаются в мужскую ладонь.