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Posted 24 августа 2021, 10:33

Published 24 августа 2021, 10:33

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

«Даже в ладошку не помещаются»: внушительный размер впечатлил приморцев

«Даже в ладошку не помещаются»: внушительный размер впечатлил приморцев

24 августа 2021, 10:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Очередные фотографии грибов, собранных в приморских лесах, буквально «взрывают» социальные сети.

Жители края продолжают заваливать блоги и Instagram-паблики снимками найденных даров природы и собранного урожая, причём и размеры, и количество грибов по-настоящему впечатляют.

Так, на странице популярного блога о погоде pogoda_25_region в социальной сети Instagram во вторник, 24 августа, была размещена грибная подборка от подписчиков из разных районов края. На фото: целые ведра аппетитных лесных лакомств от боровиков до лисичек. Попадаются приморцам и огромные экземпляры, шляпки которых даже не помещаются в мужскую ладонь.

Увиденное вызвало шквал эмоций у пользователей соцсетей.

«Первый большой гриб на фото – так называемый царский гриб. Большая редкость для грибников!»;

«Во время еды, когда смотрю на вкусные грибы, представляю, что ем их. Получаю большое удовольствие»;

«На всех фото грибы съедобные. Царский обабок, боровик, обабки, в вёдрах лисичка, рядовки, сыроежки, с коричневой шляпкой и ножкой – дубовики. Хорошие все грибы»;

«У меня инфаркт миокарда размером с этот гриб», – пишут жители края в комментариях.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что жители края активно делятся фотографиями грибов в социальных сетях. Многие даже пишут таблички с датой, когда была собрана «добыча», чтобы их не обвиняли в том, что снимки прошлогодние.

#Новости#Общество
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