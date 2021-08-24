«Даже в ладошку не помещаются»: внушительный размер впечатлил приморцев

Posted 24 августа 2021, 10:33
Published 24 августа 2021, 10:33
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Жители края продолжают заваливать блоги и Instagram-паблики снимками найденных даров природы и собранного урожая, причём и размеры, и количество грибов по-настоящему впечатляют.
Так, на странице популярного блога о погоде pogoda_25_region в социальной сети Instagram во вторник, 24 августа, была размещена грибная подборка от подписчиков из разных районов края. На фото: целые ведра аппетитных лесных лакомств от боровиков до лисичек. Попадаются приморцам и огромные экземпляры, шляпки которых даже не помещаются в мужскую ладонь.
Увиденное вызвало шквал эмоций у пользователей соцсетей.
«Первый большой гриб на фото – так называемый царский гриб. Большая редкость для грибников!»;
«Во время еды, когда смотрю на вкусные грибы, представляю, что ем их. Получаю большое удовольствие»;
«На всех фото грибы съедобные. Царский обабок, боровик, обабки, в вёдрах лисичка, рядовки, сыроежки, с коричневой шляпкой и ножкой – дубовики. Хорошие все грибы»;
«У меня инфаркт миокарда размером с этот гриб», – пишут жители края в комментариях.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что жители края активно делятся фотографиями грибов в социальных сетях. Многие даже пишут таблички с датой, когда была собрана «добыча», чтобы их не обвиняли в том, что снимки прошлогодние.