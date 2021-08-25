Гороскоп на 26 августа: недоразумения Овнов и творческий подъём Стрельцов

Некоторых ВЕСОВ посетит желание испытать судьбу: воздержитесь от азартных игр. Другие захотят проявить себя с необычной стороны, в чем и преуспеют. Вы сможете разобраться с любой проблемой, если возьметесь за дело самостоятельно и не будете его откладывать.