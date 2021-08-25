Гороскоп на 26 августа: недоразумения Овнов и творческий подъём Стрельцов

Posted 25 августа 2021, 07:30
Published 25 августа 2021, 07:30
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
У ОВНОВ хорошее время для занятий восточной гимнастикой, йогой и любыми дыхательными упражнениями. Некоторых ждут недоразумения из-за лишней суеты и неумеренного любопытства.
ТЕЛЬЦАМ в голову может прийти мысль об открытии собственного бизнеса или переходе на новую должность. Те из вас, кто мучился в последнее время ситуацией сложного выбора, имеет сегодня все шансы найти оптимальное решение!
БЛИЗНЕЦЫ, не вмешивайте всех желающих в свои дела, иначе ваши проблемы только усугубятся. Много опрометчивых поступков: события разворачиваются так стремительно, что всё может поменяться за считанные часы и даже секунды.
РАКИ способны с первого взгляда разобраться, стоит ли иметь дело с тем или иным человеком. Позже вы сможете извлечь много полезного из сегодняшних встреч и знакомств.
ЛЬВЫ, вы сегодня привлекательны и энергичны, хотя при этом, возможно, слишком напористы. Стоит тактичнее вести себя с окружающими людьми: вы можете обижать их, сами того не замечая.
ДЕВАМ сейчас довольно легко дастся общение с большими группами людей. Помните, что все ваши слова и действия подвергаются тщательному анализу со стороны заинтересованных лиц. Но не стоит основывать свои поступки на этом факте.
Некоторых ВЕСОВ посетит желание испытать судьбу: воздержитесь от азартных игр. Другие захотят проявить себя с необычной стороны, в чем и преуспеют. Вы сможете разобраться с любой проблемой, если возьметесь за дело самостоятельно и не будете его откладывать.
СКОРПИОНЫ, сейчас самый подходящий период для поиска нужной информации и нужных людей. Вечером используйте любую возможность расслабиться и развлечься, причём лучше в хорошей компании.
СТРЕЛЬЦЫ, окружающие оценят ваши способности рассказчика и актёра. Звёзды обещают мощный творческий подъём, однако нехватка времени может подпортить настроение. Не сидите сложа руки, ожидая, пока ситуация разрешится в вашу пользу: беритесь за дело прямо сейчас!
КОЗЕРОГИ могут решиться на организацию проекта, сулящего неплохую прибыль или просто моральное удовлетворение. События в жизни других людей будут отвлекать от работы. Вечер особенно подходит для поездок и покупок.
ВОДОЛЕЯМ день собирается предложить дополнительную нагрузку: вас ожидает какие-то новые обязанности. Возможно, не всё идет гладко, но дальнейшее развитие событий откроет перед вами совершенно новые перспективы.
РЫБЫ, используйте этот период для того, чтобы пересмотреть планы на будущее, подумать о дополнительном образовании. Благоприятное время для повышения мастерства, смены рода деятельности. Звёзды обещают удачные в личном отношении поездки.