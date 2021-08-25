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Posted 25 августа 2021, 07:30

Published 25 августа 2021, 07:30

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Гороскоп на 26 августа: недоразумения Овнов и творческий подъём Стрельцов

25 августа 2021, 07:30
«Восток-Медиа» публикует ежедневный гороскоп от популярного приморского салона «Мандрагора»

У ОВНОВ хорошее время для занятий восточной гимнастикой, йогой и любыми дыхательными упражнениями. Некоторых ждут недоразумения из-за лишней суеты и неумеренного любопытства.

ТЕЛЬЦАМ в голову может прийти мысль об открытии собственного бизнеса или переходе на новую должность. Те из вас, кто мучился в последнее время ситуацией сложного выбора, имеет сегодня все шансы найти оптимальное решение!

БЛИЗНЕЦЫ, не вмешивайте всех желающих в свои дела, иначе ваши проблемы только усугубятся. Много опрометчивых поступков: события разворачиваются так стремительно, что всё может поменяться за считанные часы и даже секунды.

РАКИ способны с первого взгляда разобраться, стоит ли иметь дело с тем или иным человеком. Позже вы сможете извлечь много полезного из сегодняшних встреч и знакомств.

ЛЬВЫ, вы сегодня привлекательны и энергичны, хотя при этом, возможно, слишком напористы. Стоит тактичнее вести себя с окружающими людьми: вы можете обижать их, сами того не замечая.

ДЕВАМ сейчас довольно легко дастся общение с большими группами людей. Помните, что все ваши слова и действия подвергаются тщательному анализу со стороны заинтересованных лиц. Но не стоит основывать свои поступки на этом факте.

Некоторых ВЕСОВ посетит желание испытать судьбу: воздержитесь от азартных игр. Другие захотят проявить себя с необычной стороны, в чем и преуспеют. Вы сможете разобраться с любой проблемой, если возьметесь за дело самостоятельно и не будете его откладывать.

СКОРПИОНЫ, сейчас самый подходящий период для поиска нужной информации и нужных людей. Вечером используйте любую возможность расслабиться и развлечься, причём лучше в хорошей компании.

СТРЕЛЬЦЫ, окружающие оценят ваши способности рассказчика и актёра. Звёзды обещают мощный творческий подъём, однако нехватка времени может подпортить настроение. Не сидите сложа руки, ожидая, пока ситуация разрешится в вашу пользу: беритесь за дело прямо сейчас!

КОЗЕРОГИ могут решиться на организацию проекта, сулящего неплохую прибыль или просто моральное удовлетворение. События в жизни других людей будут отвлекать от работы. Вечер особенно подходит для поездок и покупок.

ВОДОЛЕЯМ день собирается предложить дополнительную нагрузку: вас ожидает какие-то новые обязанности. Возможно, не всё идет гладко, но дальнейшее развитие событий откроет перед вами совершенно новые перспективы.

РЫБЫ, используйте этот период для того, чтобы пересмотреть планы на будущее, подумать о дополнительном образовании. Благоприятное время для повышения мастерства, смены рода деятельности. Звёзды обещают удачные в личном отношении поездки.

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