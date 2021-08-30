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Posted 30 августа 2021, 06:27

Published 30 августа 2021, 06:27

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Десятки тысяч приморцев платят за коммунальные услуги меньше, чем должны

Десятки тысяч приморцев платят за коммунальные услуги меньше, чем должны

30 августа 2021, 06:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Субсидии
За 2021 год порядка 45 000 жителей Приморья снизили своих платежи по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКУ) благодаря особой краевой программе. Обратиться за такой мерой поддержки могут не все жители края.

Изначально мера была доступна семьям, которые тратят более 22% своего бюджета на услуги ЖКУ хозяйства, но специально по просьбе губернатора Олега Кожемяко порог был снижен до 10% от бюджета.

Сейчас такую субсидию получают 17 400 жителей региона, с начала 2021 года из краевого бюджета было направлено 720,5 миллионов рублей.

Подать заявку можно в отделении МФЦ. Размер выплаты рассчитывается отдельно в каждом конкретном случае, а сами средства будут перечисляться 6 месяцев после оформления заявки. По истечении периода придётся оформить выплату заново.

Важное условие для получения субсидии– отсутствие долгов по платежам ЖКУ или подписание договора о погашении задолженности.

Выплата приморцам субсидии по оплате ЖКУ происходит в рамках реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

#Новости#Общество#Субсидии
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