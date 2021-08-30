Десятки тысяч приморцев платят за коммунальные услуги меньше, чем должны

Posted 30 августа 2021, 06:27
Published 30 августа 2021, 06:27
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Изначально мера была доступна семьям, которые тратят более 22% своего бюджета на услуги ЖКУ хозяйства, но специально по просьбе губернатора Олега Кожемяко порог был снижен до 10% от бюджета.
Сейчас такую субсидию получают 17 400 жителей региона, с начала 2021 года из краевого бюджета было направлено 720,5 миллионов рублей.
Подать заявку можно в отделении МФЦ. Размер выплаты рассчитывается отдельно в каждом конкретном случае, а сами средства будут перечисляться 6 месяцев после оформления заявки. По истечении периода придётся оформить выплату заново.
Важное условие для получения субсидии– отсутствие долгов по платежам ЖКУ или подписание договора о погашении задолженности.
Выплата приморцам субсидии по оплате ЖКУ происходит в рамках реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.