Максимальная безопасность: более 6 тысяч организаторов ВЭФ сделали прививку от COVID

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что более 50 иностранных делегаций подтвердили свое участие в шестом Восточном экономическом форуме, который состоится 2-4 сентября во Владивостоке на острове Русском. В мероприятии лично примет участие и президент России Владимир Путин. Выступление главы государства произойдёт на пленарной сессии форума, которая будет проходить в смешанном очно-дистанционном формате.