Максимальная безопасность: более 6 тысяч организаторов ВЭФ сделали прививку от COVID

Posted 30 августа 2021, 11:51
Published 30 августа 2021, 11:51
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Так, по данным Министерства здравоохранения Приморского края, 74% лиц, задействованных в организации шестого ВЭФ, уже получили прививку от коронавирусной инфекции, а 19% перенесли заболевание ранее и уже получили естественный иммунитет от COVID-19.
«Вакцинация от новой коронавирусной инфекции активно продолжается», – отметили в краевом Минздраве.
Всего, по данным пресс-службы правительства региона, в организации Восточного экономического форума в 2021 году заняты более 8,5 тысяч человек. В их числе – сотрудники организаций общественного питания, медики, водители, персонал гостиниц, сотрудники силовых структур, волонтёры.
Всего, по данным оперативного штаба, по состоянию на понедельник, 30 августа, прививку от коронавируса сделали уже 380 899 жителей региона.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что более 50 иностранных делегаций подтвердили свое участие в шестом Восточном экономическом форуме, который состоится 2-4 сентября во Владивостоке на острове Русском. В мероприятии лично примет участие и президент России Владимир Путин. Выступление главы государства произойдёт на пленарной сессии форума, которая будет проходить в смешанном очно-дистанционном формате.